ĆEVAPI I SARMA SU NAJBOLJI U SRBIJI! Dženi došla sa Tenerifa, 2 godine je u ljubavi sa srpskim GLUMCEM, a planira GALA SVADBU!

Špankinja sa Tenerifa Dženi Martin otkriva da se u Srbiji oseća domaćinski i da sa svojim dečkom, glumcem Urošem Jovčićem željno iščekuje svadbu.

Influenserka Dženi Martin pažnju domaće publike skrenula je prvenstveno svojom lepotom i harizmom, ali i načinom na koji je svoj život promenila iz korena. Sada već dve godine živi u Srbiji i, kako sama kaže, odlično se provodi, uspesi se nižu, a tu je i ljubav.

"Hrana, to je broj jedan što me privlači u Srbiji. Zemlja je prelepa, a hrana je savršena. Ćevapi, sarma, to je nešto najbolje. Nikako nisam mogla da zamislim da ću doći u Srbiju. Mislila sam da ću živeti u Barseloni i udati se za nekog Katalonca. Navikla sam se ovde na sve. I dalje mi treba dosta vremena da naučim srpski, ali sam za dve godine super savladala. Trudim se da čitam knjige na srpskom jeziku, a čitam i na ćirilici. Često koristim prevodilac, to mi pomaže dosta. Lakše mi je da pričam nego da pišem. Mi Španci nemamo tu razliku u slovima, ali kad moram nešto da napišem, ne mogu da napravim razliku između B i P", iskrena je Dženi.

Kaže da je njen život sada potpuno drugačiji od onog na Tenerifima.

"Radila sam u hotelima, najobičniji posao od sedam ujutru do pet. Mislila sam i da će ovde biti tako. Ali sada sam svoj šef, ustanem kada hoću i radim kada hoću, nikada nisam mislila da ću imati posao da mogu da zarađujem, a da nemam nadređenog i zaista uživam u svemu", kaže Martinova i smatra da je ključ uspeha to što je drugačija i posebna.

Ona je, inače, sa glumcem Uroš Jovčićem više od pet godina u vezi, a sada otkriva da priželjkuju svadbu.

"Mnogo je duhovit, za mene je presladak. S njim nikada ne mogu da budem ozbiljna, mnogo sam pozitivna i treba mi neko da toliko bude srećan i pozitivan kao ja. Naravno da je u planu svadba, planiramo srpsko-špansku svadbu. Dolaziće moja porodica, ispod 500 gostiju sigurno neće biti", govori influenserka.

Influenserkini roditelji su pre nekoliko dana stigli u Beograd, a kako Dženi sama kaže, njeni mama i tata obožavaju budućeg zeta, srpskog glumca.

"Nisam se videla sa roditeljima od decembra. Imali su karte za mart, ali su stalno otkazivali i teška je bila ta neizvesnost. Ovo je treći put da dolaze za Srbiju. Oni obožavaju Uroša. Ko ne obožava Uroša? Dobar je dečko, fin i kulturan... svi ga vole!", otkriva ona.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir