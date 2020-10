ZVEZDA PRIJATELJA POTPUNO ZAPUŠTEN TUMARA ULICAMA: Mislili su da je alkoholičar, a iza svega se krije BOLNA ISTINA! (FOTO)

Glumac Metju Peri, koji je domaćoj publici poznat kao Čendler iz "Prijatelja", godina ne prestaje da iznenađuje javnost svojim izgledom.

Naime, zvezda čuvene serije se veoma ugojio, i često je viđen kako je zapušten i kako tumara ulicama Los Anđelesa.

Nemoguće je ne zapitati se šta se dešava slavnom glumcu, a mnogi smatraju da Peri i dalje ima problema sa zavisnošću od alkohola i narkotika, istina je ipak drugačija.

foto: Profimedia

Naime, nedavno je Metjuov očuh Kit Morison u razgovoru za magazin "People" istakao da se Metju još uvek nije u potpunosti oporavio od teške operacije želuca na kojoj je bio 2018, kada je proveo tri meseca u bolnici.

foto: Profimedia

"U to vreme smo mogli da provodimo sa njim puno vremena, a mislim da je to bilo dobro za sve. Užasno je kad se ljudi ozbiljno razbole, moraju na operaciju i brinu da li će uopšte preživeti ili ne. To nas je sve još više povezalo. Svi smo morali da budemo tamo da ga izvučemo iz toga", izjavio je.

Problem sa želucem koji Metju danas ima je posledica burnog života koji je glumac vodio - godinama je neumereno konzumirao različite opijate, a o tome je iskreno u govorio.

foto: Profimedia

"Nisam mogao da stanem. Na kraju su se stvari toliko pogoršale da to nisam mogao više ni da krijem, i tako su svi saznali. U životu sam imao uspone i padove, mnogo sam naučio iz svojih neuspeha. Ono što mi je najbolje je da danas znam kako alkoholičarama da pomognem da prestanu piti", ispričao je on.

foto: Profimedia

