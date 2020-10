KUSTURICA JE ULIČAR I DANAS BI SEDEO U ZATVORU DA NIJE POSTAO REDITELJ! Goran Marković opet udario na kolegu: ON JE ZA ŽALJENJE!

Reditelji Goran Marković i Emir Kusturica javno su razmenili teške reči u otvorenim pismima koje su uputili jedan drugom. Razlog njihovih nesuglasice jeste spomenik Stefanu Nemanji koji bi uskoro trebalo da bude postavljen u Beogradu, a o kojoj dva čuvena autora imaju sasvim drugačije estetske stavove.

Marković je ponovo bacio rukavicu Kusturici izjavivši da je njegov kolega “pomalo uličar" i da nije postao svetski poznat reditelj da bi verovatno sada sedeo u zatvoru.

"Emira znam od njegovih ranih dana. On je oduvek bio pomalo uličar, mogući delikvent. Da nije postao svetski poznati reditelj, verovatno bi sada sedeo u zatvoru. Na drugoj strani, ja ga razumem, po malo čak i žalim. On je ostao bez domovine, Sarajeva, postao je apatrid, promenio čak i veru i naciju, sve u potrazi za nekim drugim u sebi. Uz to su sve te silne nagrade, on je verovatno najnagrađivaniji reditelj u istoriji kinematografije. To se teško izdržava, to hoće da korumpira. Pogotovu ako imate takve predispozicije o kojima sam govorio. Sve u svemu, on je za žaljenje", izjavio je Marković za portal Lupiga.

