Muzičar i producent Džoni Neš umro je u 80. godini u Hjustonu, u Teksasu.

Njegov sin je je potvrdio da je Neš preminuo kod kuće prirodnom smrću, a poznato je da se borio sa zdravljem posle operacije katarakte. Neš se ženio dva puta i ima dvoje dece.

Neša je 1972. godine proslavila numera "I Can See Clearly Now". Priča se da je on pomogao Bobu Marliju da mu karijera krene uzlaznim putem.

