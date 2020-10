VARLJIVO LETO '68 SNIMLJENO JE ZA 23 DANA! Mira Banjac posle 36 godina otkrila ko su KRIVCI za prekidanje scena zbog WC

Legendarni film "Varljivo leto '68" završen je za svega 23 dana iako je snimanje stalno prekidano i to zbog dece glumaca koja su tražila da piške!

Reditelj Goran Paskaljević, koji je preminuo 25. septembra u 73. godini, izabrao je 1984. godine Slavka Štimca, Ivanu Mihić i Andriju Mrkaića za uloge u ovom ostvarenju. Njihove roditelje glumili su Bata Stojković i Mira Banjac, koja je otkrila kroz kakve su muke prošli da bi dobro odradili svaku scenu.

foto: Printscreen

- Za Štimca se već tada znalo da je fantastičan glumac, a mala Mihićka (13) bila je preslatka devojčica. Svi smo uživali radeci sa njima, a naročito sa Andrijom (8), koji je glumio najmlađeg člana porodice Cvetković. Često smo prekidali snimanje jer su deca tražila da odu do toaleta ili da jedu nešto. Mali Andrija nam je zadavao najviše muka jer je tražio da piški baš u trenucima kada je trebalo da uđe u kadar- priseća se Mira rada na kultnom filmu.

Ona kaže da su ekipi filma ove situacije bile smešne iako su zbog njih morali da prekidaju posao.

"Svima nam je to bilo veoma simpatično. To su bila samo deca, pa se niko nije ljutio. Njima je u tom dobu teško bilo reći da snimaju dva sata bez jela i pića. Voleli smo ih, a mali Andrija nam je bio jako privržen. Bili smo kao prava porodica.

Bez obzira na brojne prekide snimanja, film je završen u rekordnom roku. "Variljivo leto '68" jedan je Od omiljenih domaćih fiImova i posle više od tri decenije, a citati iz ovog ostvarenja i danas su popularni. Gotovo da nema čoveka u Srbiji koji nije barem jednom izgovorio ili čuo rečenicu "Me- si, mesi neće ništa da ti škodi".

foto: Printskrin

Međutim, glumcu Slavku Štimcu je dojadila.

"Kad god me sretnu na ulici, dobace mi: "Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi". Neprijatno mi je što se taj film pamti baš po toj sceni u kojoj dodirujem Jagodinkine grudi", iskren je Štimac.

Ni njegova partnerka iz filma Dragana Varagić, koja je glumila Jagodinku, nije srećna što joj je ova uloga obeležila karijeru.

U početku mi je bilo simpatično što su me povezivali s tom ulogom, a sada mi je to postalo zamorno. Reč je ojednoj simpatičnoj tinejdžerskoj sceni između Slavka i mene i to je razlog što se i danas taj film gleda sa toliko nostalgije.

foto: Printskrin

