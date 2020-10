GLUMICA SREĆNA ŠTO JU JE MUŽ PREVARIO! Dženifer Garner objasnila kako joj je RAZVOD od Bena Afleka doneo samo DOBRO!

Dženifer Garner ovih dana je na tapetu medija i fanova iz više razloga.

Pored fotografija u kupaćem kostimu, glumica je u žiži zbivanja zbog toga što je šokirala javnost svojom izjavom da ne žali za tim što ju je, sada bivši suprug Ben Aflek, varao.

Podsetimo, Dženifer je bila u braku s Benom od 2005. do 2018. I premda se poslednji brak činio savršenim, pogotovo zato jer su Ben i Džen zaista bili lep par, a o tome da su za holivudske standarde imali i te kako dug brak, cela priča je okrutno završila. Ben je Džen prevario s dadiljom njihove dece, a uz to je imao velike probleme s zavisnošću od alkohola i kockanja.

foto: Profimedia

Dženiferina izjava tim je šokantnija iz razloga što Džen jako ljubomorno čuva svoju intimu i gotovo nikad ne otkriva detalje svog ljubavnog života, a sada je mrtva hladna izjavila da je presrećna što ju je Ben varao. Iako su novinari, a zatim i fanovi bili šokirani kada su ovo čuli, Džen je sve lepo objasnila.

foto: Profimedia

Rekla je kako je presrećna zbog načina na koji se cela situacija odvila jer ju je to učinilo snažnijom osobom. Naravno, ono što joj je Ben učinio jako ju je povredilo, ali posle traume koju joj je Ben priuštio, konačno je naučila koliko vredi, ali i to da je krajnje vreme da počne sebe da stavlja na prvo mesto. Tad je takođe shvatila da je njihov odnos u nekom trenutku postao navika i da ne smemo biti robovi navika jer je to izuzetno štetno po nas. Takođe je izjavila da Benova preljuba nije bila jedini razlog njihovog razvoda i da ju je odnos s Benom, koliko god grubo završio, mnogo naučio o životu. Uostalom, i pre afere sa dadiljom, već su živeli odvojeno i shvatali su da njihova veza lagano odumire. Dodala je i kako nikad ne bi vratila vreme unazad i promenila ono što se dogodilo i da bi opet proživela isto s Benom.

Podsetimo, Dženifer i Ben upoznali su se na snimanju filma, a u braku su dobili troje dece: Vajolet, Serafin i Semjuela.

foto: Profimedia

