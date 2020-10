VIŠE SE ZABAVLJAM KAD IGRAM KRIMINALCE! Vuk Kostić pred finale Močvare: Prijatelji znaju da je glupo da me pitaju ko je ubica!

Dok publika ovog vikenda željno iščekuje finale serije "Močvara" na Superstar TV i RTS i rasplet uzbudljivog scenarija Milene Marković, jedan od njenih protagonista koji je izazvao veliku pažnju Vuk Kostić govori o načinu na koji je gradio svoj lik kriminalca Danijela Kinakovića Kineza. Zatvorenik s mračnom životnom pričom potpuna je suprotnost ovog glumca, koji sada, kada je proizvod pred sudom publike, opisuje kako ga je stvarao sarađujući s rediteljem olegom novkovićem.

Svi su još pod utiskom vaše uloge policajca iz serije "Ubice mog oca". Da li je veći izazov igrati nekog s druge strane zakona?

- Kad tumačiš kriminalca, više se zabavljaš jer nemaš nikakve ograde u stvaranju. Kinez je neki mutan lik i šta god da uradi, paše mu. Ozbiljan je i pomalo lud.

Kako ste gradili lik koji vam je toliko suprotan? Jeste li čitali krimi-romane?

- Uskoro punim 41 godinu i sa dugogodišnjim iskustvom nagledao sam se svega i svačega. Uz to, i naša štampa je puna crne hronike, pa kod nas nije teško zamisliti ovakvu priču. Ljudi su oguglali čitajući hronike i moraš kao glumac, dok gradiš ovakav lik, da nađeš neki ključ da bi ih pridobio.

Kako je bilo u zatvoru?

- Hvala bogu, brzo smo snimali jer je bilo veoma hladno i pamtim rad na seriji i po hladnoći. Nismo mnogo menjali enterijer, snimali smo u jednoj sobi i zatvorskoj ćeliji koja je improvizovana u jednoj napuštenoj fabrici. Bilo je ledeno.

Malo demistifikujemo vaš posao, ali nije vam uvek bajkovito?

- Obožavam ovo što radim i nikad mi ništa nije teško. Obožavamo da se šalimo i maštamo na setu. Sa snimanja "Močvare" ostalo mi je za uspomenu nekoliko slika na kojima smo Oleg i ja. Zabeležen je neki naš stvaralački trenutak dok diskutujemo kako bi bilo ovo ili ono, i uvek se brzo složno.

Dopao vam se scenario?

- Osetljiv sam čovek i ova serija je na mene ostavila željeni efekat, strah i nelagodu. Prijatelj sam i sa Milenom Marković i Olegom Novkovićem, radili smo zajedno i trebalo je da radimo i više, ali uvek bi se nešto desilo. S radošću sam prihvatio ovu ulogu. oboje su ovim delom postigli to da gledalac bude zbunjen i prepadnut, iako je sve fikcija. Žanrovski su tako hteli.

Da li bi vam uloga finog momka iz kraja bila dosadna? - Naprotiv! Priželjkujem neku drugačiju ulogu. Filmski kriminalci donose zabavu, a ja priželjkujem romantičnu komediju i komediju uopšte. nešto smešno, ali kod nas romantične komedije, čija se radnja dešava tokom novogodišnjih praznika, nema, iako verujem da je narod željan. Lično, najviše volim da gledam ratni film, priče o junacima i ljudima koji su spremni da žrtvuju sebe. Voleo bih da radim ratni film, a posle toga neku romantičnu komedijicu, jer je prošlo 19 godina od jednog takvog ostvarenja - "Male noćne muzike". Obožavam da snimam i radim sve žanrove, ali razumem i što me zovu u ove podele.

Da li vi nečim provocirate reditelje za takve uloge?

- Nemam nikakve veze s kriminalcima. Moj otac je bio čestit čovek, stric policajac. I kao klinci, kad smo igrali žandara i lopova, uvek sam bio žandar, ili u kaubojskim podelama šerif. Ali ljudi povezuju po inerciji, ako neko peva romantične pesme, odmah je romantičan. Volim da ih iznenadim u smislu da mi, kad me privatno upoznaju, kažu da su mislili da sam neko s kim ne može da se priča, a u stvari sam potpuno drugačiji. To je kompliment i drago mi je jer to samo znači da publika veruje tim likovima koje oživim pred kamerom.

Pita li vas sada publika šta će biti na kraju "Močvare" i ko je ubica? - Neki koji žele da budu duhoviti pitaju, a prijatelji znaju da je glupo pitati jer ako neću da kažem, onda je to konačna odluka.

Ekspanzija je TV serija. Znači li to samo prostu matematiku: za vas više posla, a za publiku više zabave? - Kao gledalac nemam vremena da pratim serije i jedan sam od retkih koji nisam pogledao brojne popularne. Ali generalno, dobro je što se mnogo snima, samo još da počnu da nam plaćaju reprize. Ali to je druga tema. Ne prozivam nikoga, ali moje starije kolege se bore za naša prava i svaka im čast.

Dve decenije karijere Svaki film mi je drag, ali najdraži su oni s početka karijere S Milenom Marković i Olegom Novkovićem ste snimili i film "Otadžbina" pre pet godina. Kako gledate na svoj minuli rad? - Ne mogu da verujem da je od mog prvog filma "Apsolutnih sto" prošlo 20 godina, a kao da je bilo juče. Sećam se svakog trenutka, odlazaka na razne filmske festivale, mnogo nagrada na onom u Parizu, Solunu, pa festival u San Sebastijanu. Posle godina rata i bombardovanja 1999. odjednom sam doživeo nešto toliko lepo od čega me i danas obuzimaju divne emocije. Onda film "Mala noćna muzika", kada me je tokom poslednjeg dana snimanja pozvao Kusturica, pa odlazak s njim u Kan... Predivan period. Volim i film "Ljubav i drugi zločini" s Anicom Dobrom, a Milena Dravić mi je igrala majku. Svaki film mi je drag, ali ti s početka nekako su mi najdraži.

