MOČVARA NIJE KOPIJA PRAVOG DETEKTIVA! Reditelj serije Oleg Novković pred veliko finale razotkriva sve nedoumice publici!

Napeta policijska priča o potrazi za manijakalnim serijskim ubicom dobija svoj epilog. Hit serija "Močvara", od deset epizoda koje su emitovane vikendom na Superstaru i RTS, dobiće i svoj nastavak, što za Kurir ekskluzivno otkriva reditelj i kreator projekta Oleg Novković.

Serija "Močvara" izazvala je burne komentare i različite impresije. Na koji način ste je vi doživeli tokom procesa snimanja, a kako na nju gledate danas, kad je gotovo emitovanje?

- Jako sam zadovoljan burnim reakcijama, cilj mi je bio da pomerim, uzbudim i zabavim publiku. Hteo sam da napravim seriju kakvu bih ja želeo da gledam, koja ne podilazi, koja postavlja pitanja, koja hipnotiše i buni.

foto: Printscreen Youtube

Da li vam smetaju poređenja "Močvare" sa serijom "Pravi detektiv"?

- Ako atmosfera, mračni likovi, porodične patologije, emotivno oštećeni ljudi, grehovi koji izviru iz samog mesta gde se dešava, ako to podseća, odlično, to sam i hteo. To je nešto što pripada detektivskom noar žanru. Šta još može da se poredi? Priča? Naša priča je originalna, u pravom smislu te reči, nije vic, nije trik, nije novinska vest i nije kupljeni format neke strane serije. Ovde imate ekipu iz bloka koju vežu strašne tajne i na neki način ih povezuju ubistva i ubica, tamo imate lanac moćnih muškaraca pedofila koji su članovi nekog strašnog kulta.

foto: Firefly Production

Da li može da se poredi vizuelni identitet serija? Ne može. Potpuno je drugačiji. I tako dalje, i tako dalje... Ono što je istinski omaž seriji "Pravi detektiv" je pesma "Dole u mrak" na odjavnoj špici. Hteli smo da napravimo pravu crnu kantri vestern pesmu, pošto je to muzika koju ja volim. Volim te mračne balade još od Nila Janga, preko Nika Kejva, Nensi Sinatre, Džonija Keša. Hteo sam da posvetim našu pesmu tome i da ona podseća na američke kantri i blugras korene.

Kome ste pre velikog finala otkrili ko je ubica?

- Svi koji su radili na seriji su znali ko je ubica, naravno. Nikome drugom. Pričali su mi da na raznim forumima ljudi raspravljaju ko je ubica. Poneko se našao i pametan, pa preko odjavne špice pročitao ko je ubica. To je varanje. Kao da čitaš krimić i pogledaš poslednju stranu. Nije to matematički zadatak iz zbirke koji treba da rešiš, ne znaš da rešiš, pa pogledaš u rešenjima na zadnjoj strani. To je misterija u koju uroniš i uživaš dok traje.

Kako ste došli na ideju da se prva sezona završi na ovakav način?

- Stvaranje priče i pisanje scenarija počinju od ubice i ubistava. Ona se prvo bavi svim onim što se u seriji zapravo ne vidi, samo se pomalo otkriva kroz tragove, a to je kako je došlo do svega toga.

Da li razmišljate o nastavku?

- Da. Radimo na tome intenzivno. Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Ana Paunković

Kurir