SREĆNA SAM ŠTO SAM ŽIVA! Svet bruji o starateljstvu i njenom MRŠAVLJENJU, a Anđelina otkrila kako se oseća posle RAZVODA OD BREDA

Anđelina Džoli otkrila je kako se oseća otkako se pre četiri godine razvela od supruga Breda Pita.

Dok svi bruje o starateljstvu i Anđelininom "premršavom izgledu" ona otkriva šta joj je bilo najteže. Džolijeva je priznala da su joj deca bila najveća podrška u teškim danima rastave.

"Moja snaga dolazi od moje dece. Svi roditelji znaju da postoji ta snaga unutar njih koja neprestano raste. Ne znam odakle mi vera, ali sigurna sam da se nalazim u nekom prelaznom periodu, kao da se vraćam sopstvenim korenima, a bila sam izgubila sebe. Mislim da je to krenulo kada se našoj vezi približio kraj. Bio je to komplikovan period, nisam samu sebe mogla da prepoznam i postala sam mala, skoro beznačajna, čak i nevidljiva. Na kraju svega sam se suočila i s nekim zdravstvenim problemima. Na kraju me to sve podsetilo kako sam srećna što sam živa", otkrila je Džolijeva.

