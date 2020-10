PREDOZIRALA SE, PATILA OD DEPRESIJE, RASKINULA VERIDBU: Demi posle HAOSA u životu presekla! VOLIM ŽENE, PRVI PUT OVO GOVORIM

Pevačica Demi Lovato nedavno je raskinula veridbu sa Maksom Ehrikom, svega dva meseca nakon što je zaprosio.

Pevačica je mislila je da će naći sreću nakon dve teške godine koje je prošla, tokom kojih se predozirala i jedva ostala živa, ali se prevarila. Sada je priznala da više voli žene i kako je ljubav prema istom polu jako uticala na nju.

foto: Printscreen/Instagram

"Bila sam tada vrlo mlada i definitivno nije trebalo da gledam taj film u toj dobi, ali jesam. U trenutku kada je naišla scena sa njih dve i trenutak u kojem sede na pokrivaču u parku, a onda i poljubac koji su podelile, pomislila sam - ma čekaj malo, stvarno mi se to sviđa. Želim to da probam. Ne vidim ničeg lošeg u eksperimentiranju. Odlučila sam izaći javno. To je prvi put da su to čuli i neki od članova moje porodice. Postala sam hrabrija, jača, i jednostavno mi je bilo mučno sakrivati svoju pravu prirodu", rekla je Demi.

Podsetimo, Demi i Maks objavili su da su u vezi pre svega šest meseci, a četiri meseca kasnije su se verili. Izvori bliski paru rekli su tada za američke medije kako je za pucanje veze najviše bila kriva njihova fizička razdvojenost zbog poslovnih obaveza.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir