BLOGERKU S*KSUALNO ZLOSTAVLJALI NA PUTU DO CRNE GORE: Huda iznela JEZIVE detalje! Muškarac seo pored nje u autobus i uradio ovo!

Blogerka Huda Ali (22), koja na Jutjubu ima preko 50.000 pratilaca, otkrila je da je žrtva seksualnog zlostavljanja.

Devojka bosansko-sudanskog porekla, ispričala je u jednom od poslednjih klipova da je sa svega 18 godina doživela s*ksualno zlostavljanje od strane nepoznatog čoveka.

Ona je priznala da se neprijatnost desila kada je putovala je iz Istočnog Sarajeva u Crnu Goru gde joj živi majka.

Tokom obraćanja ljudima koji je prate na Jutjubu, Huda je ispričala da je sedela u polupraznom autobusu koji je vozio čovek koji poznaje njenog oca. To nije bilo dovoljno da bude zaštićena, jer se ubrzo pojavio kondukter koji je stao iznad nje. Počeo je da joj priča o drugim devojkama koje je posmatrao dok su urinirale, da bi zatim krenuo da je dodiruje po udovima i da se samozadovoljava.

"On je mene krenuo da dira, ja sam se sledila. Jedna stvar koja me trznula u tom trenutku, on je izvadio svoj polni organ, ja sam rekla sebi da se saberem i da se izvadim iz situacije. Nekako sam zgrabila torbu i trčala niz autobus i pisala u koliko je sati to bilo... Izgledala sam kao dečak, bila sam bez šminke, sa turbanom i u dukserici", rekla je ona na svom Jutjub kanalu. Iako je ubrzo pozvala članove porodice, priznala je da slučaj nikada nije prijavila nadležnima zato što je bila "mlada i glupa".

"Stidela sam se nečega što nije moja sramota", navela je Huda i dodala da čovek i dalje živi u Istočnom Sarajevu i da ima ćerku koja je u trenutku nemilog događaja imala samo 20 godina.

