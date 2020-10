ZVEZDA SAPUNICA KOJU SRBIJA OBOŽAVA TEŠKO BOLESNA: Nestala iz javnosti pre 10 godina! Dobila dete sa PREDSEDNIKOM, a on je ucenio!

Jedna od najpoznatijih glumica meksičkih telenovela, 50-godišnja Adela Noriega 90-ih je godina bila jedna od glumica sa najviše naslovnih uloga u rodnoj zemlji, a dobro je poznata i domaćoj publici koja ju je pratila u sapunicama kao što su "Istinska ljubav", "Maria Isabe" i brojnim drugima.

Pre nekoliko dana pisalo se da su se njene brojne kolege, ali i prijatelji požalili kako im se nije javila već više od godinu dana, a neki navode da sa njom ne mogu stupiti u kontakt otkako se pre deset godina povukla iz sveta sapunica.

Već se dugo priča kako je Adela teško bolesna te da ima rak, ali njena sestra prošle nedelje oglasila se preko Tvitera i dodatno zbunila obožavaoce.

"Moja sestra nema društvene mreže i sva sreća da je tako jer ne može videti količinu neistinitih informacija koje kruže o njoj. Istina je da je bolesna, ali u pitanju nije rak već nešto drugo", napisala je Rejna.

Adela je pre 30 godina bila u vezi sa bivšim predsednikom Meksika, 72-godišnjim Karlosom Salinasom, a pojedini mediji sa sigurnošću tvrde kako su njih dvoje dobili sina koji danas ima 31 godinu.

"Skrivaju to jer se Karlos taman oženio Anom Paulom Žerard kad mu je Adela rodila dete. Supruzi to nikada nije priznao iako ga je nekoliko puta pitala je li to istina", rekao je izvor blizak bivšem moćniku.

"On je bio očaran njenom lepotom 1988. godine kada ju je video u glavnoj ulozi jedne telenovele. Odmah je nazvao producenta i rekao mu da im ugovore susret. Iako je ona odbijala, Karlos je zapretio da će uticati na njenu karijeru. Rekao joj je da mu mora ispuniti sve njegove želje ukoliko se želi baviti glumom. Nakon što je mu je rodila dete, pobrinuo se da "nestane" te joj je zapretio da se više nikada ne sme pojaviti u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucenio, ali upalilo mu je", rekao je svojevremeno Adelin prijatelj sa kojim je bila bliska 90-ih godina.

