PREDSTAVE O BRANKU MILJKOVIĆU U NIŠU NEĆE BITI! Stojiljković: Nisam dobio ugovor! Pozorište: Nismo mi odustali, već umetnik!

Na sceni Narodnog pozorišta u Nišu publika naredne godine ipak neće moći da pogleda komad o svom sugrađaninu Branku Miljkoviću.

Drama, koju je planirano da piše Dejan Stojiljković, režira Jug Radivojević, a glavnu ulogu igra Andrija Kuzmanović, neće se naći repertoaru jer, kako tvrdi autor, pozorište nije potpisalo ugovor o saradnji.

- Izuzetno mi je žao što ta predstava neće biti izvedena. Ne samo zato što je to priča o velikom Miljkoviću i njegovom stradanju već zato što je to bila prilika da opet sarađujem s mojim prijateljima Jugom Radivojevićem i Andrijom Kuzmanovićem. Ali ko zna zašto je to dobro - kaže Stojiljković za Kurir i dodaje:

- Možda će drugi pisac obaviti bolji posao od mene. Moram da priznam da sam iznenađen neprofesionalnošću uprave s gospodinom Spasojem Milovanovićem na čelu koji nekako sve olako shvata, kao da je u pitanju usputna tezga. Ako imamo u vidu da je i sam pesnik, očekivalo bi se da razume veličinu jednog Branka Miljkovića i odgovornosti koju imamo. Međutim, pregovori s njim više su ličili na cenkanje dva trgovca na kvantaškoj pijaci nego na dogovor dva kulturna radnika, tako da nisam preterano iznenađen da smo završili u ovoj slepoj ulici. Ko će ga znati, možda mu je upravo to bio i cilj...

Stojiljković i niško pozorište planirali su da naredne godine obeleže 60 godina od Brankove smrti. Stojiljković ne odustaje od svoje ideje da napiše roman o sugrađaninu, a iz pozorišta se nadaju da će do saradnje ipak doći.

- Nismo dobili ni prvu ruku teksta, pa nismo ni mogli sa Stojiljkovićem da potpišemo predugovor. Predstava je planirana za sledeću budžetsku godinu, što znači da se ugovor sklapa 2021, kada predlog premijernog repertoara prođe verifikaciju Upravnog odbora NP Niš, Sekretarijata za kulturu, Gradskog veća, Korisničkog saveta i Skupštine grada Niša. To je što se tiče procedure. Kao što znate, NP Niš je najavljivalo tu predstavu i saradnju s Dejanom na sva zvona. Pozorište nije odustalo, već umetnik. Ako dobijemo bilo kakvu verziju bilo koje forme teksta, možemo krenuti u realizaciju predstave kojoj se svi radujemo - kaže Milovanović za Kurir.

Adut sezone Tolstoj: Dve Ane Karenjine U Narodnom pozorištu u Nišu sezona je otvorena premijerom komad "Šesti oktobar", a trenutno su u toku probe za predstavu "Ana Karenjina" u režiji Irfana Mensura. Prvo izvođenje je planirano za 14. novembar. Uloga Ane Karenjine je pripala Dragani Mićalović i Katarini Arsić u kasnijim godinama, Karenjina će glumiti Dejan Cicmilović, a Vronskog Miloš Cvetković. Sina Ane i Alekseja Karenjina glumiće Vuk Marinković, a kasnije Tadija Jović. Osim reditelj, Mensur je i dramaturg i scenograf na predstavi, a za muziku je zadužen Aleksandar Sanja Ilić.

