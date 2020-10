DVE GODINE OD SMRTI MILENE DRAVIĆ! Bratanica Verica: Nema dana da ne mislimo na tebe i da nam ne zafali tvoj osmeh!

Najveća srpska i jugoslovenska glumica Milena Dravić preminula je na današnji dan pre dve godine, u noći između 13. i 14. oktobra 2018. godine, u KBC Bežanijska kosa.

U Aleju zaslužnih građana, gde Dravićeva počiva kraj svog voljenog supruga Dragana Nikolića, okupiće se danas njeni prijatelji da svojoj dragoj Mileni polože cveće i upale sveću. Poznata glumica volela je kao svoje dete Vericu, ćerku svoga rođenog brata Radeta.

"Prošle su dve godine od kada nisi sa nama ali nema dana da ne mislimo na tebe i da nam ne zafali tvoj vedri duh i jedinstveni osmeh", poručili su Rade i Verica u čitulji.

foto: Kurir

U čitavoj našoj filmskoj istoriji Milena Dravić jedina je bila zvezda koja je neprekidno sijala, a njena bratanica Verica ispričala je kakava je bila van scene.

"Milena nikada nije bila velika Milena, ona je prosto za mene bila voljena tetka. Do dana današnjeg nemam objektivnu sliku o njenom značaju za kulturu i uticaj na druge ljude koji je imala. Imam subjektivni sud šta meni znači Milena. I dalje mi je teško da prihvatim svet u kome nema nje i njenih duhovitih komentara i razrogačenih zelenih očiju kad je nečim zapanjena i bezgranične ljubavi koju je pružala meni i mome ocu, mojoj ćerki, njenom Gagi, koji je opet za mene bio samo obožavani teča. Nemam reči da opišem šta je značilo imati takvu tetku i teču. Bili su nam kao drugi roditelji. Ostali su velika praznina i bol, ali i bezbroj divnih uspomena koje smo stvarale do poslednjih trenutaka dok smo bile zajedno. To je moje lično najveće bogatstvo - kazala je Verica.

foto: Sonja Spasić

Milena Dravić preminula je u 79. godini, nakon teške bolesti. Glumicu, bez završene akademije, voleli su svi, a publika ju je obožavala. U karijeri dužoj od pola veka snimila je 90 filmova, a najpoznatiji u kojima je ostvarila nezaboravne uloge su, između ostalih, "Prekobrojna", "Ljubavni život Budimira Trajkovića", "Kozara", "Bitka na Neretvi", "Una", "Rad na određeno vreme", "Nije lako s muškarcima" i "Zona Zamfirova".

Kurir/ Foto: Dragana Udovičić

Kurir