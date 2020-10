NASMEJALA ME JE IZJAVA CECE BOJKOVIĆ! Vojin Ćetković: Realnost ne može da bude izmenjena! Korona je samo jedna loša epizoda

Popularni glumac Vojin Ćetković najveća je zvezda ovogodišnjih Filmskih susreta u Nišu. Glumac se poklonio publici i porazgovarao s ekipom Kurir televizije nakon projekcije filma "Grudi" crnogorske rediteljke Marije Perović, s kojim se bori za jednu od nagrada.

- Zahvaljujem ovim ljudima koji su smogli snage da organizuju festival. Filmski susreti su nastavili da žive i ne gube kontinuitet. Smatram to veoma važnim, jer smo mi kao nosioci kulture ove zemlje dužni da damo neki odgovor na novonastalu situaciju, a ovo je jedan od tih odgovora, tako da sam bez razmišljanja prihvatio poziv i došao - kaže Ćetković.

Vojin se osvrnuo i na nove poslovne poduhvate. - Nisam stao tokom ovog perioda. Imamo posla preko glave. Sada je situacija takva da je potražnja za dramskim umetnicima tolika da čak nemamo ni kapaciteta da sve to postignemo. Ja sam i ranije mnogo radio, ali sada je to baš onako intenzivno - naveo je Vojin i dodao: - Igram i u pozorištu. Moja kuća Jugoslovensko dramsko pozorište poštuje sve mere. Često se testiramo na koronu.

Glumac je ekskluzivno otkrio da radi novi projekat Đorđa Milosavljevića, koji potpisuje "Fajerflaj produkcija". - Trenutno završavam seriju "Kalkanski krugovi". Eto, to je sve što smem da kažem o tome, molili su me da ne pričam detalje. Završio sam snimanje "Tajna vinove loze" i "Kralj" kod Zdravka Šotre - kroz osmeh je iskreno odgovorio Vojin. Na kraju razgovora se osvrnuo na izjavu Svetlane Cece Bojković o koroni. - Nasmejala me je njena izjava i to kako je ona reagovala na izmenjenu realnost. Realnost ne može da bude izmenjena. Ovo je naš život i moramo da se nosimo sa svim nedaćama. Život ne nosi uvek najlepše stvari. Uspeli smo i ranije da preživimo. Govorim o umetnosti i mislim da će ovo biti samo jedna od epizoda - zaključio je Ćetković.

