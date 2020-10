KAD SU SE RADE I LENKA UPOZNALI ONA JE IMALA 23, A ON 43: Šerbedžija progovorio o BRAKU, nema popuštanja!

Rade Šerbedžija i Lenka Udovički znali su da su stvoreni jedno za drugo još otkako su se upoznali 1990. godine. Iz ljubavi su se rodile tri ćerke, a ovaj poznati i cenjeni umetnički par, uprkos brojnim nedaćama u životu, uspeo je da se izbori za svoje parče sreće.

Ovih dana boravili su u Beogradu, gde je Lenka imala premijeru predstave, a Rade ju je iz publike posmatrao s istim žarom kao i pre trideset godina.

- Došao sam da podržim sve, ne samo suprugu. Beogradsko dramsko pozorište radi sjajne predstave i u uzletu je ovaj teatar. Došao sam da vidim moje prijatelje glumce, ali i moju Lenku - kaže Rade Šerbedžija.

Iako je njihova porodica višečlana, pa iz braka s Lenkom glumac ima tri ćerke Ninu, Vanju i Milicu, te iz prvog Danila i Luciju, nametnulo se pitanje da li je onda teže organizovati glumce na sceni ili članove porodice, rediteljka je kroz osmeh rekla:

- To vam je ovako. Kada ste sa članovima porodice, jedva čekate da pobegnete i da budete s glumcima. Kada se zagužva ovamo, samo mislite: 'Jao samo da dođem kući'. Tako da je to jedna klackalica. Ali sve u svemu, moram da kažem da je nešto najdragocenije što nosim odavde to što sam imala priliku da upoznam jednu novu generaciju sjajnih mladih glumaca koje nisam znala i za koje verujem da je pred njima mnogo lepa karijera i da će obogati pozorišni život Beograda.

I dok Lenka uveliko radi u Beogradu, Šerbedžija već ima u planu poslovne poduhvate u glavnom gradu Srbije.

- Sve sam više ovde. Radiću koncerte, imam neke predstave u planu. Ali pričaćemo više o tome kada dođe vreme za to - istakao je on, dodajući da mu je drago što ga ljudi na ovim prostorima vole i cene kao umetnika.

Da su jednom drugom velika podrška, saglasni su oboje. No, znaju da ukažu i na greške kada se one pojave.

- Rade jeste strog. On je čovek koji ima visoke umetničke standarde, kriterijume, pre svega prema sebi, onda prema svima, i tu nema popuštanja. Čak mislim kada ti je neko blizak i do koga ti je stalo, onda je čovek i oštriji - smatra Lenka.

Virus korona je globalni zdravstveni problem današnjice, pa smo primetili da je Rade po tom pitanju ozbiljan i da nosi uvek masku.

- Čuvam se. Korona je poremetila sve. Treba se s tim boriti, navikavati, ne paničiti, ali biti oprezan i pametan. Ja sam oprezan, ali nisam paničar - kaže Rade.

Rade i Lenka s istim entuzijazmom pričaju jedno o drugom, a žar u očima govori koliko su srećni kada su zajedno.

- Upoznali smo se 1990. godine u Subotici. Došao je da radi 'Kralja Edipa' na tamošnjem festivalu. Tek sam završila akademiju i došla sam da radim manju predstavu. Radila sam s njegovim studentima s novosadske Akademije. Jedan dan smo se sreli u holu teatra. Imala sam problema s nekim od njegovih studenata i htela sam s njim o tome da porazgovaram. On je imao 43, a ja 23 godine. Mom ocu i majci to je bio drugi brak, a otac je od majke bio stariji 18 godina. Nije mi bilo nimalo neobično da se kao mlada zaljubim u muškarca koji je 20 godina stariji od mene. Oduvek su mi se sviđali muškarci koji su stariji od mene, koji imaju više životnog iskustva. Sve je išlo vrlo brzo, iako nisam očekivala da će se razviti u ljubavnu vezu. Radeta nisam poznavala, ali znate kako je to u pozorišnim krugovima - kruže tračevi i svakakve priče. Fascinantno je šta su sve ljudi sposobni da izmisle iz zavisti - ispričala je ranije za Lenka.

I posle 30 godina ljubavi prema Lenki, Rade oseća divljenje prema supruzi koje ne može da sakrije.

- Mogu samo da kažem da sam srećan što starim i živim uz takvu ženu, humanu, saosećajnu, poštenu... Lenka sve što ima daje drugima, tako je s njom bilo oduvek. Ona živi za ljude, za mene, za svoju decu. Odlična je majka, pažljiva, strpljiva, mudra. Uvek sam joj se divio. Bez nje ne bi bilo ni 'Ulyssesa', ni bezbroj lepih događaja u mom životu. Spojili smo svoje umetničke svetove, ali ne slažemo se uvek u svemu - bude tu i polemika, sporečkamo se koji put, ali to je deo zajedništva, deo života - rekao je ranije Rade.

