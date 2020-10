JEDNOM NOGOM SAM U GROBU, ALI ĆU POSTATI MAJKA! Glumica posle nekoliko godina borbe uspela da ZATRUDNI! (FOTO)

Holivudska glumica Mena Suvari nedavno je obelodanila da čeka prvo dete sa suprugom Majklom Houpom, a sama kaže da su imali sreće, s obzirom da su dugo radili na tome i da je zakoračila već u petu deceniju.

Popularna 41-godišnjakinja kaže da je trudnoća ostvarenje njenih snova, a da je srećne vesti dobila kada je već izgubila svaku nadu i prestala da prati ovulaciju.

"Za mene je još uvek proces verovanja i prihvatanja da mi se nešto tako lepo može desiti. To je jako emotivno iskustvo. Bilo mi je veoma čudno da saznam da sam trudna", rekla je lepa plavuša.

Par se venčao 2018. i mesecima unazad su radili na proširenju porodice, ali na početku su se konstantno suočavali sa razočarenjima.

"Merila sam temperaturu svaki mesec i piškila sam na te ovulacijske štapiće. Očekuješ da će se nešto dogoditi, ali nije. Bila sam preplavljena emocijama, ali i pod stresom", opisala je Mena i rekla je da su njene godine bile dodatni pritisak i da je imala utisak da zbog njih mora da zatrudni što pre.

"Imam 41 godinu i atmosfera u mom životu je bila nešto kao: "Jedna noga mi je u grobu i imam dobru sreću", rekla je ona i dodala da je morala da odustane zbog brojnih negativnih testova i stalnog stresa.

"Rekla sam da više ne mogu tako. Da sam umorna od stresa izazvanog time i pokušala sam da dođem do osećaja - ako je suđeno, suđeno je", zaključila je.

Mena kaže da joj je najveće opterećenje bio strah od trudnoće u kasnijim godinama koji su joj usadili drugi ljudi. Kaže da je zahvalna što je ipak verovala u svoje telo i što je uspela da se distancira od tuđih mišljenja o njenim godinama.

"Čak i u mojim kasnijim tridesetima, ljudi su sumnjali u mene. To vam usadi velik strah. Uložila sam mnogo truda da se iz toga izvučem i zaista verujem u sopstveno telo, u kakvom je stvarnom stanju", kaže ova dama.

Suvari je akcentovala i da se trudnoća desila onda kada se konačno opustila i kada je stavila fokus na neke druge stvari - posao i putovanja. Ubrzo je osetila izvesne promene u organizmu.

"Prvo sam pomislila da me muči džet leg, jer sam bila jako osetljiva. Do kraja jula imala sam još simptoma, pa sam odlučila da uradim test. I to je bilo to. Veliko iznenađenje i pravo čudo", razneženo se prisetila ona.

foto: Profimedia

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir