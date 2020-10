BRANKO VUKELIĆ JE BIO ŠPIJUN KOJI JE MENJAO TOK ISTORIJE! U Beograd iz Japana stigao njegov radni sto i završio u muzeju!

Iz Japana je stigao pisaći sto Branka Vukelića, čoveka koji je svojim špijunskim aktivnostima značajno doprineo zaustavljanju Nemaca pred Moskvom.

Vukelić je bio član špijunskog prstena najpoznatijeg ruskog špijuna slavnog Riharda Zorgea koji je Staljina obavestio o tačnom datumu nemačkog napada na SSSR, kao i o tome da Japan ne planira da napade SSSR u jeku Drugog svetskog rata. Zbog ove dragocene informacije, Staljin je bio u mogućnosti da sve svoje trupe grupiše na odbrani Moskve i istoričari smatraju da su upravo te dodatne trupe presudno uticale da glavni grad Sovjetskog saveza ne padne u ruke nacista.

Kada je Zorge uhapšen, negirao je Vukelićevo učešće u njegovoj špijunskoj mreži, ali je Branko Vukelić svejedno osuđen na smrt. Iz zatvora je poslao 155 pisama supruzi Jošiko, ali su ih Japanci cenzurisali. Nije preživeo hladnu zimu, a supruga Jošiko je bila informisana o njegovoj smrti 13. januara 1945.

foto: Udruženje Adligat

- Branko Vukelić pod mukama nije izustio ni reč i umro je u japanskom zatvoru. Moskva je negirala bilo kakvu vezu sa svojim obaveštajcima, jer nije htela da kvari odnose s Tokiom. SSSR nije bio u ratu sa Japanom i jedinice Crvene armije s granice prema Japanu mogle su da se prebace u Evropu i suprotstave Nemcima. Više je od osamdeset, možda čak i sto godina kako je moj otac nabavio ovaj sto. Za porodicu je prenošnje iz Japana u Srbiju tako duboko ličnog predmeta koji je on svakodnevno koristio godinama, veoma emotivan trenutak - kaže njegov sin Hiroši Jamasaki Vukelić, koji živi u Beogradu i upravo priprema još predmeta i biblioteku svog oca kako bi bili preneti u Udruženje Adligat u kojem se pravi poseban kutak posvećen ovom hrabrom čoveku ali i celoj porodici Vukelić.

foto: Udruženje Adligat

"Sve ovo ne bi bilo moguće bez doskorašnjeg ambasadora Republike Srbije u Tokiju, gospodina Nenada Glišića. Takvu spremnost da se pomogne našim građanima, da se iskorači i uradi daleko više nego što to služba i posao nalažu, to je retko, dragoceno, to je uzor i primer kakvom treba težiti. Gospodin Glišić ne samo što je lično preneo sto u Srbiju, on je za Adligat organizovao prenos i više stotina kilograma publikacija iz Tokija, te knjige će činiti okosnicu Adligatove japanske zbirke koja će, sasvim sigurno, postati značajan most između naših udaljenih ali oduvek prijateljskih kultura i naroda", kaže Viktor Lazić, predsednik Adligata.

foto: Dragan Kadić

Branko Vukelić je u Japanu takođe bio dopisnik lista "Politika". Aktivnosti Zorgeove grupe nisu bile priznavane do 1960ih. Branko Vukelić je posthumno odlikovan Ordenom Otadžbinskog rata (prvog stepena), 5. novembra 1964. od strane Prezidijuma Sovjetskog Saveza.

Kurir/ Adligat, Foto: Udruženje Adligat

Kurir