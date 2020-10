OTVOREN PLATO JUNAKA NAŠEG DETINJSTVA, MINJA SUBOTA NE KRIJE: Raša bi bio presrećan! (KURIR TELEVIZIJA)

U Beogradu je ovog vikenda otvoren plato posvećen publicisti i književniku Raši Popovu.

Na Trgu u Ulici 27. marta našli smo se sa njegovim dugogodišnjim prijateljem, kompozitorom Minjom Subotom, koji ne krije oduševljenost spomenikom od šrafova, matica, armature i žica u izradi umetnika Borisa Deheljana.

"Drago mi je da stojim pored njegovog spomenika, to je sve zajedno jako interesantno. Raša bi bio presrećan. On je bio skroman čovek, ni na kraj pameti mu ne bi bilo da će mu napraviti ovako jedan divan kutak u Beogradu njegovi stanari iz njegovog kraja, gde je živio, radio, stvarao... Ja sam očaran ovim stvarno, taj šarm koji je on imao, to je izlazilo iz njega, kao da se to sada oseća i na ovom spomeniku", iskren je autor i voditelj čuvenog "Muzičkog tobogana".

