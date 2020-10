Glumačka zvezda Ronda Fleming, poznata kao "kraljica tehnikolora" zahvaljujući upečatljivoj crvenoj kosi i svetlim očima, umrla je u Santa Moniki u Kaliforniji.

Njenu smrt potvrdila je njena sekretarica. Fleming je preminula u 97. godini.

Fleming je glumila u preko 40 filmova, od kojih je većina bila četrdesetih i pedesetih godina prošlog jeka, uključujući "Gunfight at the OK Corral", "Spellbound", "A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court" i "Out Of The Past".

