SOFIJA LOREN SE TAJNO VIĐALA S TITOM U GROCKOJ! JOVANKA besnela od ljubomore, MARŠAL bio veliki zavodnik, dolazila mu na noge!

Sofija Loren bila je zaljubljena u nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, kojeg je posećivala, nekada i tajno, u njegovim vinogradima u Grockoj, tvrde svedoci iz tog doba. Tajnu dugu skoro šest decenija, o emociji čuvene italijanske glumice koju je gajila prema pokojnom Maršalu, otkriva za Kurir Nenad Vuković, koji je pre nekoliko godina otkupio Titove vinograde.

Nenad Vuković svedoči o Titovom životu u Grockoj foto: Privatna Arhiva

- Čuo sam razne priče, ali činjenica je ta da je Tito gostio Sofiju Loren ovde u Grockoj. On je bio veliki zavodnik i hedonista. Jovanka je bila ljubomorna kada je Sofija dolazila iz Italije u Srbiju kod druga Tita.

Sofija Loren i Tito u Grockoj foto: Privatna Arhiva

Postoje zapisi o njenim posetama i tu stoji i da je volela piletinu i bajadere, a Tito je bio poznat kao ljubitelj grožđa - kaže na početku razgovora Vuković, a njegove reči potvrđuje i Dragan O., koji je svojevremeno služio Titu, ali nije bio raspoložen za fotografisanje.

Jelo Sofija LOren u glumicinu čast obojena bojama njene rodne zemlje foto: Privatna Arhiva

- Tada sam bio mlad. Bila je velika čast raditi za predsednika. Sećam se kada je dolazila Sofija. Ona je bila zaljubljena u njega. Bila je prelepa, svi su se okretali za njom. On je voleo Jovanku, a Sofija njega. Tačno je to što je gospodin Vuković rekao da je Jovanka bila ljubomorna na glumicu. Sofija je na Titove manifestacije dolazila javno, a tajno, kada, vi procenite sami - kaže Dragan za Kurir.

Pogled zbog kojeg je Tito voleo Grocku foto: Privatna Arhiva

I mnoge domaće poznate ličnosti volele su Titove vinograde, gde su se družili s Maršalom. - Titu si pevali Izvorinka Milošević, Predrag Živković Tozovac, Predrag Cune Gojković. Bile su to lepe zabave. Tito je voleo muziku i veoma je cenio naše pevače. Međutim, Cune je doživeo neprijatnost. Njemu je baš ovde u Grockoj saopšteno da više nije poželjan kod Tita. U to vreme je išao da peva srpskoj imigraciji u Kanadi, navodno četničkoj, pa je DB to saznao i to mu je bilo veoma zamereno.

Cune Gojković je oteran iz Titovog društva foto: Dragana Udovičić

Poslednji put kada je došao saopšteno mu je da više ne prilazi predsedniku, a ni restoranu. To je Cuneta strašno pogodilo. Dugo vremena mu je trebalo da to prevaziđe, ali je bio u nemilosti zbog toga - tvrdi Nenad Vuković.

Izvorinka Milošević, Predrag Živković Tozovac, Jovanka Broz, Kornelije Kovač sa drugom Titom u Grockoj foto: Privatna Arhiva

On kaže da je i Šaban Šaulić snimao kadrove za svoje hitove na tom mestu. - Šaban je svoje prve spotove snimio ovde. Ne znam tačno koje su pesme u pitanju. Pričalo se i da postoji tajna soba za prisluškivanje. Tačno je da su bile neke sobe. Ostala je Titova stolica, koju čuvamo kao vrednu uspomenu - završava Vuković.

Šaban snimio spot u nekadašnjoj Titovoj vili foto: Dragana Udovičić

LJILJANA STANIŠIĆ

Astronaut u poseti Gostio i Nila Armstronga foto: Nasa Nenad Vuković otkriva i da je Nil Armstrong bio gost Josipa Broza Tita - Tito je dolazio posle Briona i Karađorđeva, i to uglavnom Dunavom, svojom rečnom jahtom "Šumadinka". Iskrcao bi se, a narod ga je čekao. Jednom je primio kosmonauta Nila Armstronga. Kada je prošetao ovom dolinom, rekao je da je pogled odavde lepši nego s Meseca.

BONUS VIDEO:

Kurir