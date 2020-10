BDP ODUŠEVIO PUBLIKU U ZAJEČARU: Zoranov brk Ozrenu Grabariću

Zaječarska publika je pete festivalske večeri na Danima Zorana Radmilovića gledala crnu komediju Beogradskog dramskog pozorišta "Ružni, prljavi i zli", u režiji Lenke Udovički, koja se posle duže pauze ovom predstavom vraća na beogradsku scenu.

To je crnohumorna priča o ljudima s margine, o ogromnoj porodici koja živi u pretrpanoj straćari, u nehigijenskom naselju na obodu Rima. Glavni junak, jednooki Đakinto, glava je porodice sastavljene od četiri generacije, koja se izdržava uglavnom krađama i prostitucijom, ali i radeći sve druge poslove; poštene ili nepoštene, bez razlike. Jednoglasnom odlukom žirija nagrada Zoranov brk za najboljeg glumca u predstavi pripala je Ozrenu Grabariću, glumcu iz Zagreba. U susretu s novinarima on je izjavio da je to za njega divna nagrada zato što nosi ime glumca koga je gledao u mladosti zajedno sa drugim glumačkim velikanima sa ovih prostora.

- Već tada su na mene uticali svojim načinom glume i interpretacijama Zoran Radmilović, Bata Stojković i plejada glumaca sa ovih prostora, tako da je dobiti Zoranov brk zaista poseban doživljaj koji mi puno znači. Znači mi mnogo premijera ove predstave u BDP i zahvaljujem Lenki (Udovički), koja me je pozvala, upravi koja me je prihvatila. Divno sam se osećao u Beogradu i puno mi znači ta saradnja jer na taj način možemo deliti neka vlastita iskustva o teatru, o umetnosti. Mislim da su u vreme velikana o kojima smo govorili ljudi komunicirali više i pričali o ovom poslu mnogo više nego što se to sada događa - izjavio je glumac i poručio da se prevario misleći će pozorište biti mnogo više pogođeno pandemijom, ali da publika to nije dozvolila.

