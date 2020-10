SINIŠA I JA IZMESTILI SMO SE IZ GRADA, TO NAM JE BILA ODLIČNA IDEJA! Ljiljana Blagojević iskreno o životu u Surduku, mužu i GLUMI

Ljiljana Blagojević ponovo se vratila na scenu nakon duže pauze, a sada je otkrila da je pažljivo birala koje će uloge prihvatiti.

Glumica kaže da se karijera gradi i na odbijenim ulogama.

"Uvek sam govorila da se karijera ne pravi samo na odigranim već i na odbijenim ulogama. Nema uloga za kojima žalim. Inače žal za nečim što vas je mimoišlo je luksuz i on vas sputava i drži u ropstvu. A sloboda je najlepše što čovek može da ima. Najvažniji mi je scenario i ko režira. Onda ko su mi partneri pa sve ostalo. Nekada ćete u jakoj ekipi igrati manji zadatak kao što ćete veliku ulogu u lošoj priči i lošem timu svakako odbiti", iskreno poručuje Blagojevićeva i otkriva koliko se sa suprugom, Sinišom Kovačevićem, savetujete oko posla:

"Mogu da razgovaram o problemu koji mi se učini ako mi treba savet, ali odluke donosim na osnovu svog ličnog mišljenja. Sem toga nije fer Sinišu opterećivati mojim poslom. On je još uvek aktivan u pisanju i radu bez obzira što je već osam godina zabranjen pisac, tako da nema mnogo vremena da se bavi i mojim ulogama."

foto: Dragana Udovičić

Ljiljana se sa suprugom iz Zemuna preselila u Surduk.

"Još pre pojave korone mi smo poželeli da se izmestimo iz grada. Sa pojavom korone pokazalo se to kao odlična ideja i nismo osetili zabrane. Živeli smo dosta normalno u dvorištu u kontaktu sa prirodom, suncem, pticama, sa plućima punim čistog, zdravog vazduha. Trudili smo se da jačamo svoj imunitet i time oslabimo dejstvo virusa ako ga dobijemo, a sigurno se imunitet ne jača kada čoveka zatvorite u četiri zida kao asparagus... Imamo svoj voćnjak i uvek neko od voća koje pristiže. Ta radost kada ubereš krušku toplu i punu sunca je nešto što se u gradu zaboravi", ističe glumica te odgovora da li je meštani u Surduku gledaju kao javnu ličnost ili kao sugrađanku:

"Mi smo komšije, sugrađani i prvo je to pa sve ostalo. U ovom nečovečnom vremenu ta ljudskost jako prija i vraća nadu."

Ljiljana je ponosna baka Mione i Anike, a sada otkriva na koji način najčešće provodi vreme sa njima, kao i da li je stroga.

"Unuke žive u teško vreme i to vidim i trudim se da im malo to odsustvo bezosećajnosti, što i jeste odlika ovog vremena, nadoknadim. Čovek je emotivno biće i traži razmenu emocija i toplinu. A sada ne smete da se zagrlite, dodirnete, pomilujete. Ja sve to upražnjavam jer od virusa ima izlečenja, ali od emotivnog bogalja nema", smatra glumica.

foto: Dragan Kadić

