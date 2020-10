BUCKASTI TUPAVKO IZ HARIJA POTERA IZRASTAO JE U VRHUNSKOG FRAJERA! Danas ima 31 godinu, i mnoge žene UZDIŠU za njim! FOTO

Glumac Metju Luis počeo je svoje glumačke korake još kao petogodišnjak, a svetsku slavu doživeo je nekoliko godina kasnije u filmovima o Hariju Poteru.

On je u čuvenom filmu tumačio ulogu mladog, trapavog i zaboravnog čarobnjaka Nevila Longbotoma.

Metju je kao Nevil osvojio simpatije publike širom sveta, a uprkos toga što ga pamtimo kao debeljuškastog dobricu, danas je ovaj glumac neverovatno drugačiji.

Nedavno je slavni 31-godišnjak dao intervju za jednu australijsku televiziju, što ga je ponovo izbacilo na svetlost dana, s obzirom da je bio pomalo zaboravljen, bar od strane šire publike. Fanovi "Hari Potera" šokirali su se njegovom promenom, iako je prošlo gotovo dve decenije od snimanja prvog dela ovog kultnog ostvarenja!

Naime, Metju je danas vrhunski frajer sa izvajanim telom i lepim licem, pa ne čudi što ima armiju obožavateljki na Instagramu gde ga prati više od dva miliona ljudi.

Inače, u spomenutom intervjuu Luis je rotkrio da je za ulogu Nevila nosio veštačke zube, komadiće plastike iza ušiju kako bi delovale klempavije i odelo koje je činilo da izgleda deblje nego što zapravo jeste.

"U prvih nekoliko filmova nisam nosio ništa. A onda posle par godina kada sam odrastao i promenio se, producenti su zaključili kako moraju nešto da urade u vezi toga", objasnio je i dodao da je i dalje u bliskom kontaktu sa većinom kolega iz filma.

Inače, Metju je i dalje vrlo aktivan kao glumac, ali do sada ipak nije uspeo da snimi film koji bi nadmašio slavu "Hari Potera". Istakao se u romantičnoj komediji "Me Before You" iz 2016. On se 2018. oženio sa lajfstajl blogerkom Anđelom Džons.

Kurir.rs/I.B.

Kurir