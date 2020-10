UZ MIRJANU KARANOVIĆ SAM SAZREO KAO GLUMAC! Marko Grabež o novom hitu BDP komadu ČITAČ, muzici i saradnji sa slavnom koleginicom!

Jednog od najtalentovanijih glumaca u svojoj generaciji, Marka Grabeža, šira publika je upoznala u seriji "Senke nad Balkanom 2", u kojoj tumači lik Božidara Zečevića, inspektora i surovog ubicu.

Pozorišnoj publici on nije nepoznato ime, ali konačno je dobio i u teatru veliku ulogu u novom hitu Beogradskog dramskog pozorišta, u predstavi "Čitač" u režiji Borisa Liješevića, gde mu je partnerka Mirjana Karanović.

foto: Dragana Udovičić

- Mira je preuzela teret na sebe i dala mi dovoljno prostora da mogu da se fokusiram na svoju ulogu. Imam još uvek paniku od novinara i konferencija, pa mi je drago što nije fokus na meni. Od Mire sam naučio mnogo. Ceo ovaj proces me je oblikovao. Uz nju sam sazreo kao glumac i promenio svoj pogled na rad. Svakom mladom glumcu bih poželeo da radi s Mirom. Naravno, i s Borisom, Milicom Zarić, Bodom Ninkovićem, Jadrankom Selec - kaže Grabež za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Mladi glumac ima nezahvalan zadatak da dočara priču o neobičnoj strasnoj ljubavi između Mihaela Berga i dvostruko starije Hane.

- Film "Čitač" sam izbegavao da gledam dok nisam našao svoj put. Meni je bilo značajno što je priprema trajala ovoliko dugo. Probe obično traju dva i po meseca, a mi nismo prestajali s radom od februara. Tokom karantina držali smo probe preko Vajbera. Nekako mi je korona i pomogla da Mihael sazri u meni - objašnjava Marko.

foto: Nemanja Nikolić

On smatra da je mladost nešto najlepše. - Kad si mlad, misliš da su stvari jednostavne i da nema kompromisa. Kompromis sam i ja tumačio kao neku vrstu neiskrenosti. Mislio sam da je vrlo lako biti ovo ili ono, ali kad se čoveku desi da se crno i belo malo pomešaju, tek tada počneš da se preispituješ - iskren je Grabež.

On priznaje da je i dalje na životnoj klackalici: - U Srbiji ne postoji mlad čovek koji nije pomišljao da ode. Mislim da je to lajtmotiv moje generacije, koja misli da će im negde drugde biti bolje. Kod mene to nije bilo zbog mog posla.

foto: Nemanja Nikolić

Na kraju razgovara mladi glumac kaže da je i dalje slobodan umetnik i da se nada da će moći da radi. - Dobili smo pomoć od države za tri meseca. Ne pamtim kad sam pre ove premijere stao na scenu. Teško nam je, ali mi se izdržavamo od snimanja serija - zaključuje Grabež.

Izlet u muziku: Spremam album s bendom Koikoi Marko nije školovan muzičar, ali mu je muzika danas više od hobija. S prijateljima je osnovao rokenrol bend Koikoi i uskoro planiraju da objave novi album. - Ukoliko ne bude uloga za mene, posvetiću se muzici i bendu. Nadam se da neće opet sve stati. Radimo punom parom i očekujem dosta od albuma - objašnjava Marko, koji je i glavni vokal ovog rok sastava.

Ljubomir Radanov

