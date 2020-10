MORAŠ DA VERUJEŠ U TO ŠTO HOĆEŠ DA POSTIGNEŠ! Katarina Žutić proslavila 48. rođendan, pa otvoreno iznela šta joj LEŽI NA DUŠI!

Katarina Žutić je proslavila rođendan i tom prilikom je pričala o željama, ulogama i borbi za ženska prava.

foto: Damir Dervišagić

"Kada nešto želiš okej je da to postaviš kao neki svoj cilj, da je to sledeći korak u životu, ali ne treba da se frustriraš ako ne ostvariš. Čovek bi trebalo da se prilagodi. “Budi voda”, kao što kaže Brus Li, u smislu prilagodi se kao voda - u oblik čaše, korita", rekla je Katarina Žutić

Naša glumica je rekla da je pre dvadeset godina bila mlada, bistra vodica, a da je sada već Dunav, ali da ide svojim putem.

Na pitanje da li je za ostvarenje želja dovoljno da se zasuku rukavi ili treba i malo magije, Katarina je imala veoma optimističan odgovor.

"Možemo mi to nazvati i magijom, lepo to zvuči, ali kako ko zove... Moraš da veruješ u to što hoćeš da postigneš, i sama si rekla bitan je i trud to je nešto što je pragmatično, ima neke vere nečeg, može biti i magija. Sreća prati hrabre, mislim da svako u životu dobija ono što želi, osim nekih gubitaka, naravno, ali u smislu želje - želim da budem ovakav, želim da postignem ono i mislim da svako ostvari šta želi, rekla je ona na “Prvoj“ u emisiji “150 minuta“.

foto: ATA Images

