SREĆNA SAM ŠTO NISAM UMRLA, KOLEGE ME ZOVU MRTVA RIBA! Eva Ras priznala šta je čini radosnom, pa otkrila nešto što NIKO NIJE ZNAO

Glumica Eva Ras posetila je muzej selfija, pa je podelila svoje iskustvo sa ovim tipom fotografisanja.

"Praviti selfi to je velika radost, gledam ove bebe od pet, šest godina, koji već barataju telefonima, kompjuterima, i beba kad pravi svoj selfi to je mnogo lepše nego kad ih drugi slikaju. Srećna sam što nisam umrla i što mogu da gledam novi život. Jer ovaj novi život je toliko bogat, taj neko koji je umro jer je pravio selfi, toga je toliko malo", je Eva.

Ras je otkrila i da ima nadimak kojoj su joj kolege dale, ali da njoj to ne smeta.

"Mene kolege i mladi saradnici zovu i moj niknejm je "mrtva riba", jer ja sam oduvek volela da posmatram svet. Ja sam veliki borac za ljudska prava, ali ne euforično, da nosim barjake, nego da delam, a kad delate morate biti mrtva riba. Ja volim to ime, volim da me znaju. Klinci pre 60 godina su me nazvali mrtva riba, a sad ove nove generacije me tako isto zovu, ali dodaju Eva Ras -pun gas kaže", rekla je glumica.

Eva je priznala da često psuje i da je sklona psovanju, ali da to ide uz njen karatker.

"Čistila sam ono što krava napravi, 30 kila dok počistite to je ogroman posao. Mi smo na Farmi bili seljaci, a i bez toga sam sklona psovanju, i ja sam psovala", rekla je Eva o svom učešću u rijalitiju.

Ona je istakla i da veoma poštuje i ceni mladu pevačicu Nikoliju Jovanović koja ju je vodila u noćni provod.

"Obožavam Nikoliju i njenu ćerku Reu i Relju, a najviše babu Zmijanac. Nikolija i ja smo se upoznale i snimale emisije gde ljudi veruju da se govori o istini, mi smo hteli da dignemo starije ljude a Nikolija se žrtvovala da izlazi sa babom da bi babe širom Srbije bile srećne, mi smo vršile divnu misiju" zaključila je ona.

