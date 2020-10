BOŽE, MOLIM TE DA NE UMREM KAO DEVICA! Pevačica priznala da je u 28. godini NEVINA, a sada otkrila nove detalje svoje INTIME!

Pevačica Eli Bruk svoju karijeru izgradila je kao članica benda "Fifth Harmony", a nedavno je priznala da je nevina u 28. godini.

Međutim, sada je ponovo sve iznenadila novom izjavom kada je reč o njnoj intimi.

Ona je istakla da je na putu da sačuva svoju nevinost nailazila na brojna iskušenja, ali da se nije prepustila.

"Mislim da je to težak put - posebno ako ste mlada žena u zabavnoj industriji, okruženi ste atraktivnim ljudima. Zaustavljam iskušenje ubijanjem raspoloženja... To je kao da vidite lepu torbicu u tržnom centru. Želite je kupiti, ali želite i sačuvati svoj novac. Pa hodate po tržnom centru i razmišljate o torbici", rekla je ona i dodala da joj u nekim trenucima pomagala i molitva:

"O, da. Bilo je trenutaka u kojima sam zazivala Boga da mi pruži snage da prebrodim to", dodala je.

"No otkrila je i kako se boji da će umrijeti kao djevica. "Molim te, Bože, nemoj dopustiti da umrem kao devica. Daj mi da upoznam supruga pre nego što se to dogodi i daj mi nekoliko godina s njim", opisala je jednu svoju molitvu", ispričala je Eli i priznala da bi volela da se uda do tridesete godine.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Page Six

Kurir