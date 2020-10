NOVE FOTKE MANEKENKE ŠOKIRALE SVET! Bila je najzgodnija žena, a sada je neprepoznatljiva BUCKA!

Manekenka i voditeljka, Keli Bruk na početku svoje karijere bila je znatno mršavija i časopis FHM proglasio je za najseksipilniju ženu na svetu, ali tokom ovih devet godina otkako je u svetu šoubiznisa, dosta se promenila.

foto: Profimedia

Nedavno su je paparaci uhvatili kako šeta po Londonu i uživa u palačinkama. Obučena u crno od glave do pete , pokušala je da prođe potpuno neprimećeno, ali fotografi su prepoznali 40-godišnju brinetu uprkos tamnim naočarama i neurednoj frizuri.

foto: Profimedia

Bivša manekenka je pre nekoliko meseci govorila o tome kako se oseća zbog toga što je postala meta hejtera na internetu jer njeno telo više ne izgleda kao što je imala 20 godina.

"Oni me u 40-im godinama vide kao debelu devojku i ne prihvataju me kao takvu. Smešno mi je to. Ljudi odrastaju, postaju veći, menjaju se, to se događa stalno", rekla je između ostalog Keli

foto: Profimedia

Ova lepotica je odavno prihvatila svoje obline i kilograme, ali priznala je i da se ulenjila i opustila, što je rezultiralo gojenjem. Ipak, na podsticaj dečka Džeremija Parisija odlučila je da skine koji kilogram.

"Nakon što su me svi upozorili na višak kilograma, počela sam da ozbiljno razmišljam šta bih sama mogla da uradim po tom pitanju", otkrila je Brukova.

foto: Profimedia

