BOLEST MI JE STALA NA PUT I NISAM MOGAO DA SE BORIM! Kanje Vest progovorio iskreno o svojoj KANDIDATURI za predsednika!

Reper Kanje Vest svoju je predsjedničku kandidaturu objavio u julu, kada je i započeo s kampanjom, iako se o njegovom interesu za predsedničke izbore spekulisalo dosta ranije.

Gostujući u jednoj emisiji, on je sada otkrio šta ga je navelo da se kandiduje za predsednika.

foto: Profimedia

"Osetio sam poziv. Spoznao sam da je to ono što Bog od mene želi i da trebam biti lider slobodnog sveta. Iako sam već bio vođa u svetu hip hopa i moja je publika ceo svet, ovo je nešto drugo i novo. Nisam ovde da srušim Trampa ili Bajden, ovde sam da prenesem božije poruke", rekao je Vest.

On je svoju predizbornu kampanju počeo neposredno pred izbore, a sada je objasnio zbog čega je to tako.

"Korona virus je kriv za sve. Ta bolest stala mi je na put i morao sam da sedim kod kuće u karantinu umesto da se borim. Tresao sam se, jeo stalno supu i morao sam sve zajedno da stavim po strani dok ne budem potpuno spreman za bitku. No vera je uvek postojala i ona me vodi. Napravićemo ovu zemlju još snažnijom, a u centru svega biće naše porodice, koje su temelj ovog društva. Baš onako kako bi to želeo Bog", ispričao je on nedavno.

foto: Profimedia

