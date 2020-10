NOĆ VEŠTICA BIĆE OBELEŽEN I U SRBIJI: Horor filmovi adut bioskopa i mamac za publiku!

Tradicionalno bioskopi u Srbiji i ove godine organizuju pravu poslasticu za Noć veštica.

Svi pravi ljubitelji horor filmova imaće priliku da pogledaju nove, ali i one horore koje su možda propustili ili koje žele opet da vide. Dva nova ostvarenja su "Mi" i "Čistilište" (C. L. E. A. N.), koji je prikazan na upravo završenom Festivalu srpskog filma fantastike. Filmovi koje možete pogledati u okviru Sinepleks Noći veštica su i "Groblje kućnih ljubimaca", "Ukleto" i "Srećan dan smrti 2". Potpunu čaroliju jezivoj noći daće maskirani likovi iz kultnih horor filmova, koji će vas čekati u našim hodnicima i bioskopskim salama do subote.

U bioskope od 29. oktobra stiže najgledanije ovogodišnje ostvarenje španskog filma, "Stan 32", koji je zasnovan na istinitim događajima, ali i domaća komedija "Vikend s ćaletom".

