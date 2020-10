VIDELA SAM KRV I ZNALA SAM DA JE GOTOVO Potresna ispovest Krisi Tajgen posle GUBITKA BEBE: Nisam stala da ljubim noge mog sina

Izgubila je bebu u petom mesecu trudnoće, a nekoliko nedelja nakon nemilog događaja Krisi Tajgen napisala je esej u kojem je iznela svoja osećanja.

Esej Krisi Tigen objavljen je na "Medium", a u njemu je model i TV zvezda napisala:

"Nisam znala kada ću biti spremna da ovo napišem. Deo mene mislio je da je rano, dok sam još osećala fizičku bol zbog onoga što se dogodilo.

Zamišljala sam da ću sedeti u uglu spavaće sobe sa prigušenim svetlima, odvlačeći misli. Popila bih čašu crnog vina, prekrila se ćebetom i dobila priliku da napišem "šta se dogodilo".

Čitam bezbroj beleški na telefonu, misli koje su mi nasumično dolazile poslednjih nedelja. Zapravo, nisam znala kako da ovo počnem, bez obzira na to u kojoj se sobi ili stanju budem nalazila, ali čini mi se ispravim da počnem tako što ću vam se zahvaliti.

Nakon što smo izgubili Džeka, bila sam veoma zabrinuta jer nisam uspela da zahvalim svima na neverovatnoj ljubaznosti.

Želela sam da zahvalim svima, podelim našu priču sa svakom osobom. Ali sam znala da nisam u stanju da to uradim. Za mene je napomena "nema potrebe da odgovaraš" bila istinsko olakšanje. Zahvaljujem se svima", napisala je Krisi kojoj je najteži momenat bio kada je prolazila kroz porodilište i salu, a njen suprug se radovao što će se njih sin uskoro roditi.

"Bila sam spremna da rodim petog člana naše porodice, sina, od kojeg sam se opostila nekoliko trenutaka kasnije. Ljudi su navijali i smejali su se ispred vrata - razumljivo za rođenje novog života.

U tom trenutku sam se pomirila da ću primiti epidural i da ću morati da rodim sina koji je imao 20 nedelja i koji nikada ne bi preživeo u mom stomaku (izvinite zbog ovih jednostavnih izraza).Pre toga sam mesec dana ležela u krevetu, trudeći se da svog sina dovedem do 28. nedelje - do sigurne zone za fetus".

Krisi Tigen je sina izgubila zbog abrupcije posteljice, njenog prevremenog odvajanja od zida materice.

foto: Pritnscreen/Intagram

"Oduvek sam imala problem sa placentom. Morala sam da rodim Majlsa mesec dana pre termina, jer njegov stomak nije uzimao dovoljno hrane iz moje placente. Ali ovo je bila moja prva abrupcija. Pratili smo ga veoma pažljivo, nadajući se da će stvari zaceliti i prestati. U krevetu sam krvarila i krvarila, lagano, ali ceo dan, menjajući pelene na nekoliko sati - kada bi mi postalo neudobno da ležim u krvi".

Napomenula je da je postala pravi stručnjak za pelene za odrasle, pa se zahvalila brendovima zbog kojih se nije osećala kako beba koja se uneredi.

Iako je dane koje je provodila u kući mogla da provede i u bolnici, to ne bi napravilo bilo kakvu razliku.

"Lekari su smatrali da treba da budem kod kuće, pa su u tišini negativne misle pretvarali u pozitivne, misleći da će sve biti u redu".

Krisi je zatim doživela tešku noć, posle ne tako sjajnog ultrazvuka kada je krvarila više i od "nenormalne količine".

Krvarenje je bilo sve intenzivnije i intenzivnije.

"Tečnost oko Džeka je bila veoma niska, jedva je mogao da pluta. Mogla sam da se zakunem da je nekim trenucima mogao da leži na leđima i da sam njegove ruke i noge osećala van stomaka".

Posle nekoliko noći u bolnici lekar joj je saopštio loše vesti.

"Došlo je vreme za oproštaj. Jednostavno on je bi preživeo, a da je duže trajalo, ne bih ni ja".

Transfuzije krvi nisu pomogle.

"Kasno jedne noći, rečeno mi je da ću verovatno ujutru izgubiti bebu. Plakala sam malo, a onda sam počela da se gušim u suzama, nisam mogla da dišem zbog ogromne, duboke tuge. Dok pišem ovo, ponovo osećam bol".Stavljena joj je maska za kiseonik na usta i nos. Potpuna tuga, dodala je. Zamolila je zatim supruga Džona Ledženda i majku da fotografišu nju i Džeka. Njen muž je mislio da to nema smisla, izuzetno mu je teško palo da je posluša, ali je ona to morala da uradi, da zabeleži momemat baš kao što je učinila nakon rođena ćerke Lune i sina Majlsa. Morala je da podeli priču zbog čega su neki i osuđivali smatrajući da tako intiman trenutak ne treba iznositi u javnost. Krisi uopšte ne mari za takve kritike, a onda je iznela još detalje o noći pre gubitka sina.

"Kasnije te noći, otišla sma u kupatilo i pogledala dole u tolaetu (radila sam to mesecima) i ponovo sam se slomila. Količina krvi i ugrušaka pokazali su mi tačno ono što sam očekivala. Bilo je vreme. Nikada to neću zaboraviti. Ležela sam satima čekajući da mi kažu da je vreme. Nisam morala da se mnogo "otvorim" jer je on bio sićušan dečak.

Ležala sam na boku, menjala stranu na svakih sat vremena, kad god mi je sestra rekla da to uradim. Sećam se da sam ležela na desnoj strani, gledajući suprotno od Džeka, kada mi je rečeno da se okrenem.

Raširila sam noge i počela da se okrećem prema Džonu, i on je počeo da izlazi. Doktori su malo vikali, Ne znam šta bih rekla, čak ni sada. Bilo je gotovo. Moja mama, Džon i ja samo ga držali i pozdravili se, majka je kroz jecaje rekla tajlandsku molitvu. Zamolila sam medicinske sestre da mi pokažu njegove ruke i noge, ljubila sam ih i ljubila. Nemam pojma kada sam pretala. Moglo je da traje 10 minuta ili sat vremena".

Mali Džek je kremiran, a urna će biit postavljena u posebnom mestu u njihovom domu.

Ljudi kažu da ovakvo iskustvo ostavlja veliku prazninu, dodala je, a ona ju je ispunila ogromnom ljubavlju prema Džeku. Nekada oseti krivicu kada uživa sa ćerkicom i sina.

Krisi Tigen i Džon Ledžend venčali su se 2013. godine.

foto: Pritnscreen/Intagram

