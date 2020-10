OTKRIVENA POSLEDNJA TAJNA FILMA O TOMI ZDRAVKOVIĆU! Vojin Ćetković igra Gagu Nikolića, a evo kako se glumac seća svog kolege!

Snimanje filma i serije "Toma" bliži se kraju, a konačno je otkriveno da će velikog Dragana Nikolića igrati Vojin Ćetković.

Vojin je svoje scene snimao na jednom splavu, a atmosferu sa snimanja podelio je preko društvenih mreža njihov kolega Petar Benčina. Ćetkoviću je društvo pravio Srđan Žika Todorović, koji igra svog oca Boru.

Toma Zdravković i Dragan Nikolić bili su drugari iz kafane. Legendarni pevač je voleo da dolazi u bife Ateljea 212, gde je Gaga provodio dane i noći. Vojin Ćetković, kako saznajemo iz produkcije, bez razmišljanja je prihvatio poziv Dragana Bjelogrlića i Željka Joksimovića da bude deo ovog projekta. Vojina i Gagu veže i veliko prijateljstvo, o kome je glumac govorio tokom gostovanja u emisiji "Balkanska ulica".

- Direktno sa snimanja otišao sam u vojsku. Ispratili su me Glogovac i Gaga Nikolić. Gaga mi je dao 100 maraka da popijem nešto. Seo sam u avion, ušao u kasarnu u devet uveče. Pomislio sam šta me snašlo, stavili me da spavam pored toaleta, a oko mene klinci 17-18 godina. Svi su bili deset godina mlađi od mene. Zvali su me stric - ispričao je poznati glumac.

Film "Toma" nastao je po scenariju Nikole Pejakovića, a podržali su ga Filmski centar Srbije i "Telekom". Producenti ovog ostvarenja su "Kobra film" i "Minakord", a plan je da ga naredne godine publika vidi u bioskopima. Glavna uloga poverena je glumcu Milanu Mariću, dok ćemo uz njega u ulozi Silvane Armenulić gledati Tamaru Dragičević, Petra Benčinu kao njegovog lekara, majku pevača igra Mirjana Karanović, a oca Slobodan Boda Ninković.

