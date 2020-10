VUJADIN SAVIĆ ZA KURIR O PRVOJ ULOZI NA FILMU: Nenad Jezdić mi je omiljeni glumac, a njemu je oprošteno što je partizanovac!

Vujadin Savić nastavlja stopama svoga oca Duleta i na filmu, pa ćemo ga gledati u novoj komediji "Vikend sa ćaletom".

Scenarista i reditelj ovog ostvarenja Miroslav Momčilović fudbalera je izabrao da igra samog sebe i da snimi scene u društvu glavnih protagonista Nenada Jezdića i malog Vase Vranješa.

foto: Promo

- Snimati film bilo je prelepo i novo iskustvo za mene. Nenad Jezdić je jedan od mojih omiljenih glumaca, a u jednom trenutku bilo mi je neprijatno. Svi su gledali u mene. Ne znam kako je ispala ta scena. Imam tremu i mislim da nisam bio najsjajniji. Jezda me je opustio pred samo snimanje. Voleo bih da je zvezdaš, ali ne da je partizanovac. To to mu je oprošteno - kaže Savić za Kurir, koji trenutno igra na Kipru.

foto: Starsport©

Film "Vikend sa ćaletom" od danas je na repertoaru domaćih bioskopa, a jedan od naturščika je i pevač Džej Ramadanovski. Iako bolestan, pevač je došao na snimanje i odigrao jednu od ključnih scena u ovom ostvarenju.

foto: Marina Lopičić

- Džej nije naturščik. On je u ovom poslu već 30 godina i nije mu bilo teško da odigra svoj zadatak. Džeja poznajem 30 godina i mislio sam prvo, kad je prihvatio, da se neće ni pojaviti na snimanju. Njega je otkrila Lepa Brena kao glumca u filmu "Hajde da se volimo" - objasnio je jedan od aktera ove priče Bane Vidaković.

foto: Damir Dervišagić

Komedija "Vikend sa ćaletom" govori o sredovečnom kriminalcu Kašiki (Nenad Jezdić), koji, predosećajući da mu se bliži kraj, želi da provede vikend sa jedanaestogodišnjim sinom (Vasa Vraneš, prvi put na filmu). Pošto ga nije viđao pet godina jer je zbog "malih komplikacija" imao zabranu prilaska dečaku, on pokušava da ga po "ubrzanom kursu" nauči svemu onome što smatra važnim za život i preživljavanje na ulici, a da iz sina "istera sve ono što je, po njegovom mišljenju, mekano, slabašno i devijantno"...

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Damir Dervišagić

Kurir