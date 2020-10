SVADBA POZNATOG ROKERA ZGROZILA SVET: Oženio se 34 godine mlađom, oduzeo joj nevinost kad je imala 14! Njegov sin tek je ŠOKIRAO

Bil Vajman (82), nekadašnji član benda Rolingstouns imao je burnu prošlost.

Naime, on je šokirao javnost kada se 1989. godine oženio Mendi Smit u svojoj 52. godini, a ona je tada imala samo 18. U dokumentarcu posvećenom njegovom životu, Bil je otvoreno progovorio o svom braku.

foto: Printscreen/Youtube

"Bila je to ljubav, čista ljubav a ne požuda, iako su svi bili uvereni da se radilo o požudi. Bio sam neverovatno glup što sam uopšte pomislio da bi to moglo da funkcioniše. Bila je premlada. I ona je želela i morala da iskusi život pre nego što se skrasi", ističe on na početku dokumentarca.

foto: Printscreen/Youtube

Inače, Mendi je upoznala slavnog basistu kada je imala svega 13 godina. Čekali su da postane punoletna kako bi se venčali, međutim, brak im je potrajao svega dve godine. Razveli su se 1991. godine.

Inače je Mendi priznala da je stupila sa Bilom u odnose kada je imala samo 14 godina.

foto: Profimedia

"Mendi je bila žena sa 13 godina, svima u njenoj okolini je to bilo jasno i svi su je posmatrali i tretirali kao ženu, ne kao devojčicu", piše u autobiografiji Bila.

Bil je, naime, pre Mendi 10 godina bio u braku sa Dajanom Kori. Razveli su se 1969. godine, a sa njom ima sina Stivena. Stiven je iste godine kada se Bil razveo od Mendi oženio Mendinu majku koja je u tom trenutku imala 46 godina. Brak se raspao posle dve godine.

foto: Printscreen/Youtube

Bil je, inače, 1993. godine stupio u brak sa glumicom Suzanom Akostom sa kojom je i danas u ljubavi i sa kojom ima tri ćerke.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir