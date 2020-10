VERILA SE BIVŠA DEVOJKA ALEKSANDRA RADOJIČIĆA: Lepa manekenka pokazala VERENIČKI prsten, a zaprošena na NEVEROVATNOM mestu

Bivša devojka Aleksandra Radojičića manekenka Ceca Živojinović se verila i to u Americi kod Bruklinovog mosta.

Naime, na Instagramu je fotografiju nakon veridbe, sa prstenom, objavila njena prijateljica manekenka Kristina Perić i čestitala im javno.

foto: Printscreen/Instagram

- Moja najbolja prijateljica se udaje. Čestitam vam oboma - pisalo je u poruci.

Podsetimo, Ceca je bila u vezi sa glumcem Aleksandrom Radojičićem.

foto: Printscreen/Instagram

Pisalo se da je razlog raskida bila i daljina s obzirom na to da manekenka sve više vremena provodi u Americi zbog poslovnih obaveza, a Aleksandar sve manje može da putuje zbog glumačkih angažmana u našoj zemlji i u regionu.- Aleksandar i Ceca su zaista bili zaljubljeni do ušiju, ali daljina je učinila svoje. Shvatili su da im u poslednje vreme ne ide i dogovorili su se da prekinu ljubavnu vezu. To se desilo pre mesec i po dana, ali još nisu rekli svim prijateljima - rekao je u maju 2019. izvor blizak nekadašnjem paru.

Kurir.rs/Blic

BONUS VIDEO

Kurir