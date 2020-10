KAKAV SPOJ! Srpski glumac ljubi ćerku Radeta Šerbedžije! Nina: To mi je prvi dečko u životu!

Nina Šerbedžija (27), ćerka slavnog Radeta Šerbedžije, već duže vreme je u vezi sa Filipom Đurićem (34), koji je takođe glumac, otkriva Kurir.

U pitanju je mladi umetnik koji je nedavno nagrađen za najbolju ulogu na 55. Filmskim susretima u Nišu, po mišljenju kolega za bravuru u filmu "Moj jutarnji smeh". Đurić i naslednica Šerbedžije u vezi su, kako saznajemo od izvora bliskog njima, još od januara 2018, ali dosad se nisu zajedno pojavljivali u javnosti. Jednom prilikom, govoreći o proslavi 73. rođendana svog oca, Nina je istakla da je emotivno ispunjena, pa je tada iznela nekoliko detalja o svom partneru.

foto: Printsrkin

- Neki kažu da je glumac, ali on više voli da ga zovu gejmer (smeh). To mi je prvi dečko u životu. Pre pet godina na Brionima je glumio u jednoj predstavi, ali spojili smo se tek prošle godine - rekla je ona u avgustu 2019. za hrvatsku "Gloriju".

Filip je tada bio manje poznat široj javnosti iako je imao nekoliko zapaženih uloga u serijama "Sinđelići" i "Grupa", gde je glumio negativca Strahinju. Prema rečima našeg izvora, Rade i njegova supruga Lenka Šerbedžija su oduševljeni izborom svoje najstarije naslednice i lepo se slažu sa Đurićem, koji povremeno boravi kod njih u Hrvatskoj.

foto: Marina Lopičić

Šerbedžija ima petoro dece. U braku sa pokojnom balerinom Ivankom Cerovac dobio je sina Danila (49), koji je filmski producent, i ćerku Luciju (47), inače poznatu glumicu. Nekoliko godina nakon razvoda venčao se sa Lenkom Udovički, s kojom je dobio tri ćerke - Milicu, Ninu i Vanju, koja jedina nije u umetničkim vodama. Nina je već sa 16 godina glumila u Teatru Ulisses na Brionima u predstavi "Romeo i Julija '68". Iza sebe ima dva filma "Cry of the Butterfly" iz 2014. i "Welcome" iz 2010. godine, a zajedno sa svojim ocem je snimila filma "Blossom".

foto: Beta Saša Đorđević

Filip radi kao asistent na fakultetu Đurić se, pored glume, bavi i pedagoškim radom. Kako piše u njegovoj biografiji, nakon završene Druge kragujevačke gimnazije upisao je studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je završio i master i trenutno radi kao asistent na tom fakultetu.

Kurir/ Foto: Profimedia

