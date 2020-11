UMRO SAM NA FILMU VIŠE OD 3.000 PUTA! Kaskader Slaviša Ivanović sarađivao s Džekijem Čenom i Monikom, a evo ko mu je omiljen!

Jedan od trenutno najangažovanijih srpskih kaskadera Slaviša Ivanović iza sebe ima više od 150 domaćih i stranih projekata.

U njegovoj biografiji piše da je sarađivao s holivudskim zvezdama kao što su Džeki Čen, Monika Beluči, Džerard Batler, Danijel Krejg, Kevin Kostner, ali jedno ime zauzima posebno mesto u njegovom srcu.

- S Pirsom Brosnanom sam radio na filmu "Novembarski čovek". On je odličan glumac i fenomenalan čovek, a deo tog filma sniman je u Beogradu. Rad s njim je uvek bio zabavan, a mogu da vam otkrijem da je voleo da doručkuje u keteringu zajedno sa ekipom filma ne odvajajući se, najčešće s nama kaskaderima - kaže Ivanović za Kurir.

Pored toga što je kaskader, Slaviša je i stand koordinator, akademik kaskaderske umetnosti, predsednik Srpske kaskaderske asocijacije i vođa SKA tima. Naša ekipa posetila ih je na treningu u Zemunu, gde se spremaju za snimanje nove serije. Deo njegovog posla je, kako kaže kroz osmeh, savršeno dubliranje i umiranje po potrebi.

- Umro sam više od 3.000 puta, a jedino gde sam se stvarno bavio brojanjem bilo je u filmu "Templar" (Ironclad), gde sam izbrojao 62 svoje smrti - iskren je naš sagovornik.

Često se misli da su povrede sastavni deo kaskaderskog posla, međutim, Slaviša se s tim uopšte ne slaže: - Najveća sramota je povrediti se. Ako se povrediš, znači da nisi nešto dovoljno dobro naučio i isplanirao, a tada se stidiš zbog toga. I to baš ti, jer tebe boli, a onaj ko samo gleda - njega ne boli. Ako kaskader napravi grešku, to je stid, jer treba da dovedeš rizik do minimuma pripremom, treningom i uvežbavanjem.

Uslovi da biste postali kaskader su da budete majstor neke borilačke veštine i da imate između 16 i 23 godine. Oni koji imaju 16 nastavljaju kroz svoju borilačku veštinu da rade do 18. godine, jer tek onda možete kao punoletno lice da preuzmete odgovornost. Priprema za početnički poziv traje tri godine, pa posle osnove idu specijalnosti, i sve to u trajanju od ukupno pet godina. Tek tada možete da se bavite ovim poslom. Na treningu kaskadera primetili smo da većinu čine muškarci. Ivanović objašnjava da su devojke manje zainteresovane i dodaje: - Posle inicijalnog probnog treninga devojke vide da li je to za njih ili ne. Ovaj posao, sem onoga čemu mi u našoj školi težimo - a to je tehnička ispravnost i savršenost, zaista je kao bilo koji drugi borilački sport.

Saradnja s Gagom Nikolićem Pored holivudskih zvezda, Slaviša je sarađivao i s našim glumačkim legendama, a na intervju nam je doneo fotografiju s Draganom Nikolićem. - Radili smo zajedno na nekoliko filmova. Fotografija je nastala na snimanju film "Pljačka Trećeg rajha", a s nama u društvu je čovek koji me je i uveo u ovaj posao - Slavoljub Plavšić Zvonce - objašnjava Ivanović.

