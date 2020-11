DŽOKER I NJEGOVA VERENICA POTVRDILI DA SU DOBILI DETE! Postali roditelji pre 2 meseca u TAJNOSTI, a sada su progovorili o PRINOVI!

Hoakin Finiks i Runi Mara komentarisali su to što će se 545 dece ilegalnih migranata ponovo sresti sa roditeljima kojima su nasilno oduzeta

"Kao novopečeni roditelji ne možemo ni da zamislimo kako bismo se osećali da smo na dan razdvojeni od našeg deteta, koje nam je oduzeto, a kamoli da to traje godinama", izjavili su.

Istakli su da mora da se postave pitanja kakva je zemlja Amerika, kakve vrednosti neguje. Razmišljaju šta će o tome reći sinu kada ih bude pitao.

Vest o prinovi otkrio jerežiser Viktor Kosakovski na Filmskom festivalu u Cirihu, nakon projekcije filma "Gunda" čiji je izvršni producent Hoakin Finiks. On je to podvukao i kasnije, tokom "Q&A" vikenda, kada je na pitanje kako je glumac uključen u film, rekao: "On je upravo dobio sina, uzgred rečeno. Prelepog sina Rivera". Međutim, glumac se tim povodom nije oglašavao sve do sada.

