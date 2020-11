NE ŽELIM DA IKADA ZABORAVIM DŽEKA! Krisi Tajgen i Džon Ledžend uradili nešto POSEBNO za preminulog sina! FOTO

《ENG》John Legend has got a matching tattoo with his wife Chrissy Teigen to honour their late son after tragically losing him on September 30. 《TR》John Legend eşi Chrissy Teigen ile 30 eylülde ölen çocukları anısına dövme yaptırdı. Cr:mirror.co.uk

A post shared by 𝓕𝓪𝓷𝓭𝓸𝓶𝓲𝔁 (@__fandomix__) on Nov 3, 2020 at 3:10am PST