SREĆAN ROĐENDAN, LEGENDO! Mira Banjac danas puni 91 godinu! Ceo svet je obišla, a ništa ne bi postigla bez jedne stvari!

Mira Banjac danas slavi ulazak u desetu deceniju života - puni 91 godinu. Glumica će rođendan zbog korone proslaviti u krugu prijatelja u Novom Sadu. Mira je slavu stekla veoma mlada i do sada je odigrala preko 300 uloga, a najviše je ostala upamćena po tome što je bila žena iz naroda.

Glumom se bavi već 70 godina i pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Pozorišnu školu u prestonici Vojvodine. Posle stotinu uloga u pozorištu, 30 na filmu i 20 u TV serijama, nakon što je obišla bukvalno ceo svet - zna se da ničeg ne bi bilo bez Srema.

On joj je dao karakter i unutrašnji sklop koji ju je odveo do najintrigantnijih ljudi svog vremena i izveo na crveni tepih spektakla. Ono zbog čega je publika toliko voli je to što je uvek bila svoja, pa i u ulogama koje je igrala. Umela je da unese deo sebe u svaku ulogu i na taj način je još više povezivala publiku sa samim delom i sobom.

Dame kao što je ova glumica se danas retko rađaju, kao što su retki i vaspitanje i vrednosti koje Banjčeva nosi. Velika je čast imati ovakvu legendu u srpskoj kinematografiji, a mi joj još jednom želimo srećan rođendan!

