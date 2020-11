ŠTA SE DEŠAVA SA NJIM?! PRIZNAO PORAZ, A NIJE NI BIO KANDITAT! Sad ZAVAPIO: Pomozite mi 2024 godine! (FOTO)

Reper Kanje Vest priznao je poraz na predsedničkim izborima u SAD-u.

On se dugo nadao da bi mogao da preuzme Belu kuću nakon ovogodišnjih izbora, ali mu to nije uspelo. Međutim, on se tim povodom oglasio na svom Tviteru, a sudeći po njegovoj objavi ovde nije kraj njegovoj političkoj karijeri.

Naime, on je podelio fotografiju kojom je nasludio da bi mogao da se kandiduje za predsednika i 2024. godine.

Inače, Kanje je otkrio da je ranije glasao za sebe, a neki su ga napali jer tvrde da je "bacio svoj glas u vetar."

Kurir.rs/I.B.

