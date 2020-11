PARA NIKAD NISAM IMALA, PLAKALA SAM U TIŠINAMA! Tanja Bošković progovorila o teškim trenucima! Njegov odlazak nikad NIJE PREBOLELA

Glumica Tanja Bošković progovorila je o najtežim trenucima u životu, i tom prilikom istakla da nikada nije štedela novac kada su njena deca u pitanju. Takođe, ona je otkrila da nikada nije zaporešena, ali i da nije dobijala ljubavna pisma.

- Najteže sam u životu podnela tatin odlazak, međutim on je otišao srećan i bez straha, bez grča. Ali ja znam da je on sa mnom i verujem u boga i znam da je tu. Čak mi je usfalila briga oko njega, ona svakodnevna i sasvim prozaična. Teško mi padaju i krajevi, kad se završava jedan komad, onda prestajete da se svakodnevno družite sa ljudima, tako da mi i premijere teško padaju između ostalog - ispričala je čuvena glumica te odgovorila na pitanje da li je ikada dobijala ljubavna pisma:

- Meni nikada niko nije pisao ta pisma, nisam ih zaslužila. Isto nikada nisam imala verenički prsten. Jedina osoba koja me je ikad zaprosila je bio Tika Stanić u predstavi “Očevi i oci”. Ni jedan prsten nisam bacila, jer ga nisam ni dobila. Recimo moja ćerka je sad dobila prsten i ja sam presrećna. Dobila je prosidbu kakvu žene mogu samo da sanjaju, meni su suze tekle.

Tanja je istakla da ju je mladalački duh nikada nije napuštao, a onda priznala da se njenoj deci to nije uvek svidelo.

- Nekad deci uopšte nije odgovoralo što sam bila tako mlada. Lana je govorila kao mala, molim te kad dolaziš u školu očešljaj se, jer sam nosila te duge razbarušene kose, a druge žene punđe i kratke kose. U mladosti nisu voleli što pevam, stalno sam pevala i igrala pa je bilo mama saberi se, ali sada mislim da im vrlo prija što sam ovakva. Oni su došli u godine kad mogu da podnesu moju različitost, ona nije jedostavna i ja nisam uobičajna mama. Imama utisak da se moja deca prilično ponose mnome i zbog toga sam presrećna - ističe Boškovićeva i iskreno otkriva da nikada nije štedela novac već je ulagala u druge stvari i svoju decu:

- Para nikad nisam imala, pa ko je video bogatog glumca sem ako je trgovac. Nisam bogata i nikad se nisam bavila da to budem, ali sam bogata u potpuno drugom smislu. Žena sam koja troškari, volim da recimo napravim terasu, volim lepotu i sve što sam zaradila uložila sam i dala. Odgajila sam svoju decu, putovali su po belom svetu, vrlo sam bogata u tom smsilu. A pare nisam skupljala za crne dane nikada, niti mi trebaju za tako nešto.

Slavna glumica takođe je ispričala kako se susretala sa predrasudama, da je znala da zbog loših komentara plače u svoja četiri zida, ali da je na kraju naučila da svaku glupost ostavi iza sebe:

- Plakala sam u tišinama, kada me niko ne vidi nakon tih prekih pogleda i ružnih reči. Umetnika možete ubiti pogledom, preživela sam probe koje nikad neću zaboraviti. Desi se da probam neku ulogu, a ne mogu ništa, loše mi ide, ne razumem. Sedi koleginica ispred mene, drži noge na naslonu stolice i negoduje, radi ono “c,c,c”, e tad sam porasla. Inat je divna stvar. Onda su odjednom na ova moja usta izletele žabe krastače, zmijurine najgore, to je gnev. Pala sam u pravi pravcati gnev sa sve bacanjem nameštaja sa scene, podivljala sam, ali sam odrasla. Tad sam se uspravila i rekla - pusti me na miru, ja sad probam koliko god da mi treba. Dozvoljeno je pokušati i ne uspeti, dozvoljeno je i biti loš, baš me briga šta misli kritika - ispričala je Tanja u emisiji "Balkanskom ulicom".

