KO JE KOME ŠTA NA SRPSKOJ JAVNOJ SCENI? Pevačica se udala za brata poznate glumice, a nije JEDINA! (FOTO)

Porodične veze oduvek su zanimljive, a na našem estradnom nebu ih ima, a dešavalo se čak i da su snajka i zaova ostale u dobrim odnosima i posle razvoda braka.

Izvorinka Milošević i Nada Blam

Izvorinka Milošević provela je 17 godina u braku s Mišom Blamom, bratom glumice Nade Blam.

"U mladosti sam bila velika zavodnica, svi su mi se udvarali, a Miša me nije primećivao. Bio je mrgud, ćudljiv, a ipak lep i s manirima. Onda sam ja odlučila da mu priđem s pitanjem: 'Izvinite, da li vi pijete kafu?', a on mi je bez osmeha rekao: 'Da, pijem. Zašto ne?' Uspela sam da mu donesem kafu i posle treće sam mu izmamila osmeh. Pekao me je na tihoj vatri, bio je nedostižan i tvrdio je pazar. Krio se iza maske, a u stvari je bio jedan topao čovek. Morala sam jako da se borim za njega", rekla je Izvorinka u emisiji "Iz profila" i dodala da se brak dogodio na njenu inicijativu.

Porodica pokojnog muzičara, između ostalog i sestra, glumica Nada Blam, bili su iznenađeni njegovim venčanjem s Izvorinkom.

"Porodica Blam je stara jevrejska porodica. Mišin otac Rafael, čuveni violinista i član orkestra Carevac, Nadu je jednom pitao: 'Pobogu, gde ona nađe Mišu u Beogradu?' Ona je meni posle to ispričala, a ja sam joj rekla da sam ga svećom tražila", rekla je pevačica kroz šalu.

Nela Mihailović i Suzana Petričević

Glumica Nela Mihailović pre više od dve deceniju zaklela se na večnu ljubav kompozitoru Vladimiru Petričeviću, inače rođenom bratu njene koleginice Suzane Petričević. Nela i Vladimir su ponosni roditelji dve devojčice Marte i Petre.

Da je u rodbinskim vezama sve najbolje i da se zaova i snajka odlično slažu i na poslovnom planu, govori i to da već godinama rade zajedničku predstavu.

Nina Janković i Tamara Dragičević

Kada se glumica Nina Janković udala za Matiju Dičića, zapravo se udala za brata Tamare Dragičević, koleginice glumice i prijateljice. Nina je ranije pričala kako je srećna zbog toga što se orodila sa Tamarom i postala njena snajka. Njih dve su nerazdvojne.

Tako je glumac Petar Benčina, Tamarin suprug, postao Ninin svojak, a Nina njemu šurnjaja.

Tamara Jarić i Andrijana Lima

Brazilska manekenka i bivša srpska snajka Adrijana Lima nakon razvod od košarkaša Marka Jarića uspela je da održi odlične odnose sa porodicom svoga bivšeg supruga. Posle Andrijaninom i Markovog raskida, Tamara je rekla da je i dalje ostala u odličnim odnosima sa bivšom snajkom.

