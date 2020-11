ZA OVIM DEČAKOM DANAS UZDIŠU MNOGE SRPKINJE! Možete li da prepoznate ZAVODNIKA, svaki dan ga gledate na malim ekranima

Ovaj mladi i popularni glumac sa razlogom važi za velikog zavodnika.

Ulogom Alekse Ožegovića Luka Raco pobrao je velike simaptije domaće publike u seriji "Igra sudbine".

Ekonomista po struci, nekada maneken, a danas glumca, Luka Raco, svojim fotografijama na društvenoj mreži instagram, gde je često razgolićen oduzima dah pripadnicama nežnijeg pola.

foto: Instagram/luka_raco

Skoro da ne postoji devojke, koja nije pala na šarm, ali i na mišiće ovog Beograđanina.

Luka je popularnost stekao u „Sinđelićima“, a sada ju je i te kako učvrstio u „Igri sudbine“. On ističe da mu ne smeta kada fanovi žele da se fotografišu s njim jer je upravo tu zbog tih ljudi i zbog tih ljudi i radi, a kaže da neretko ima simpatičnih situacija.

- Ljudi na ulici mi daju savete šta da radim u seriji, to je samo pokazatelj koliko su prisni sa serijom. Osećam se kao da sam u rijalitiju, a ne u seriji, i to mi je presimpatično. Uglavnom to čujem od starijih ljudi i predivno je da tu seriju gledaju stariji i kao da ne znaju da mi imamo nasnimljeno nekoliko epizoda unapred. Ali ja volim da popričam s njima o svom liku i onda ih pitam šta misle, zašto misle tako, divno je to - smatra on.

kurir.rs/puls

Kurir