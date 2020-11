TRAŽIĆU OD SUDA DA ME ZAŠTITI OD TRUMBETAŠEVE! Nevena Bridžen: Pretnje otkazom preko novina su još jedan vid zastrašivanja!

Nevena Pavlović Bridžen, koja je izjavila u Kuriru da je krivac za stanje s koronom u Narodnom pozorištu direktorka opere Jasmina Trumbetaš Petrović, najavila je tužbu nadležnom sudu protiv svoje šefice.

- Neosnovane pretnje otkazom preko novina su još jedan vid zastrašivanja i pokušaja ućutkivanja koje trpim od Jasmine Trumbetaš već duže vreme. Kada neko iznese istinu ili pozove nju na odgovornost, ona preti i krije se iza kolektiva, prema kome de fakto nema odgovornost, jer nas nije obavestila na vreme o nastaloj zarazi kao poslodavac - navodi Nevana u svojoj pisanoj izjava.

Ona kaže da je apsolutna laž da nije ušla u nacionalni teatar od marta: - Nastupila sam na gala koncertu 10. oktobra ove godine i tada se dodatno lično uverila u kojoj meri Jasmina Trumbetaš ne sprovodi propisane mere u direkciji Opere, za šta imam i svedoke. Državljanin sam Srbije, tu i radim. Jasmini Trumbetaš smeta to što sam udata za britanskog političara. Otkako sam se vratila s porodiljskog bolovanja, ona me otvoreno diskriminiše, sprečava da radim i nastupam u svojoj kategoriji, zbog čega sam i podnela tužbu i očekujem da će me sud zaštiti.

