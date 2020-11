ČUVENA ZLOBNICA ODUŠEVLJENA BIKOVIĆEM: Zgodan je i talentovan! Gabrijela se setila i kako su je tretirali ljudi u SRBIJI!

Gabrijela Spanik oduševljena je našim najpopularnijim glumcem Milošem Bikovićem.

Zvezda sapunice iz devedesetih godina "Zlobnica" priznaje da rado gleda Bikovićeve filmove i da priželjkuje da ga upozna.

"Odgledala sam nekoliko filmova u kojima Biković glumi i mogu vam reći da mi se baš dopada kako on to radi! Miloš je veoma zgodan i talentovan. Nadam se da ćemo jednog dana igrati zajedno u nekom filmu, to bih baš volela", kaže glumica.

Nedavno je u srpskim medijima kao bomba odjeknula informacija da će Gabrijela glumiti u jednoj srpskoj telenoveli, ali ona kaže da od toga nema ništa.

"Tačno je da sam dobila poziv da se pojavim u nekoliko epizoda jedne srpske serije, ali nisam prihvatila jer sam shvatila da je taj projekat nesiguran. Međutim, biće mi velika čast da zaigram u nekoj vašoj seriji ako mi uloga bude zanimljiva", kaže glumica.

Zahvaljujući ogromnom uspehu meksičke telenovele "Zlobnica", Gabrijela je 2004. posetila Srbiju i kaže da nosi samo najlepše uspomene.

"Tretirali ste me kao kraljicu! U Srbiji sam se osećala zaštićeno i voljeno kao kod svoje kuće, nikad neću zaboraviti tu posetu. Zasad ne planiram da posetim Beograd, ali ništa nije nemoguće, sve se lako može promeniti", priča atraktivna glumica, koja uporedo ima i pevačku karijeru, pa je 2004. godine u "Grand šouu" otpevala nekoliko svojih hitova.

Gabrijela priznaje da ne poznaje mnogo našu muziku.

"Ispraviću to kada sledeći put budem došla u Srbiju. Ko zna, možda otpevam duet sa nekom vašom pevačkom zvezdom ako me bude pozvala", kaže ova lepotica.

Latino zvezda priča da joj nimalo nije bilo lako da u telenoveli koja joj je donela svetsku popularnost glumi dvostruku ličnost.

"Igrala sam sestre bliznakinje koje su po karakteru veoma različite i to je bilo dosta zahtevno. Ali vrlo brzo sam ušla u suštinu tih likova i uspela sam da ih verodostojno odigram. Za potrebe serije morala sam da savladam meksički akcenat jer sam u tom trenutku imala dosta izražen venecuelanski naglasak", završava priču glumica, čiji se otac iz Hrvatske preselio u Venecuelu i tamo oformio porodicu.

