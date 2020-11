MORAM NEŠTO DA PRIZNAM JAVNO: Dušan Kaličanin kaže da nikad ne treba ODUSTATI, devojku je osvajao 5 GODINA!

Foto: Printscreen/Magazin IN

Dušan Kaličanin priznao je da je svoju devojku osvajao godinama, a onda i šta je uradio zbog nje.

Glumac je otkrio da se trudio pet godina, kao i da nikada ne treba odustajati.

"To je velika ljubav, nadam se da će uvek biti tako. Pet godina sam se trudio, nemojte da odustajete, život je lep", izjavio je Dušan.

"Mogu da priznam nešto javno? Evo imam i svedoka (Zorana) ovde. Što se tiče tih romantičnih gestova koji nedostaju... Moja devojka je balerina, nedavno su krenula pozorišta da rade i meni je jako stalo da njoj to krene lepo. Pošto je korona, određene žene kod kojih ja kupujem cveće nisu radile, ja dolazim, uhvati me panika jer nema cveća i ja se izvinjavam ljudima koji sređuju park pored Narodnog pozorišta, ako treba kazna, ja ću da platim, ali sam tu ubrao cveće. I ona je dobila cveće", rekao je Dušan u emisiji "Magazin IN".

