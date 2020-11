PITALA SAM SE ZAŠTO STALNO GLUMIM RASPALE JADOVANKE! Katarina Žutić iskreno o ulogama, a evo šta je rekla o majci Ceci Bojković!

Glumica Katarina Kaja Žutić nedavno je imala zapaženu ulogu u jednoj seriji, a sada je istakla da je kroz tu ulogu samu sebe podsetila na svoju majku Svetlanu Cecu Bojković.

-Na snimanju mi je bilo mnogo zabavno i cela ekipa je sjajna, to je uloga koju najviše volim. Postali smo kao porodica. Mnogo sam se ložila na to oblačenje, na kostime, pa sam znala da na snimanje donesem i pola ormara pa da biramo i smišljamo kombinacije. Kažu mnogi da ih podsećam na mamu u seriji i to je valjda normalno, od gena ne možeš da pobegneš, ali mislim da je to najviše baš zbog garderobe koji nosim. Taj stajling liči na mamu – rekla je Kaja.

foto: ATA Images

Ona se osvrnula i na svoje ranije uloge.

- Krenulo me, što se kaže. Nažalost, u našem društvu i u okruženju ti come back-ovi ne znače mnogo, odnosno, uopšte nisu garancija da ćete i dalje nastaviti da radite i da će vas zvati za uloge. U pozorištu sam imala prilike da se okušam u različitim ulogama i da se poigram sa različitim spektrom uloga ali su mi na filmu i u serijama nekako uvek davali iste uloge. Pitala sam se stalno – kako se niko ne zezne da mi da ulogu neke godpođe, nego stalno glumim neke raspale jadovanke s margine. I eto – prizvala sam tako ulogu Milice Miletić u filmu - rekla je Kaja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir