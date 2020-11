BEKJAREV JE VIŠE OD 40 GODINA VOLEO JEDNU ŽENU! Ovako je govorio o supruzi Mikici, a evo za čime su NAJVIŠE ŽALILI

Slavni glumac Ivan Bekjarev preminuo je u 74. godini, a pre desetak dana pogoršalo mu se zdravstveno stanje.

Iza sebe je ostavio brojne uloge, a osim toga što je bio sjajan glumac, važio je za porodičnog čoveka.

On je više od 40 godina bio u braku sa suprugom Mikicom o kojoj je često govorio u svojim intervjuima.

"Svejedno je da li ste muškarac ili žena, ako pođete od toga da je porodica osnova svakog društva i rešite da uđete u brak, onda će vam biti lako da provedete toliko godina sa istom osobom. Najlakše je razvesti se, ali treba čuvati i gajiti brak, naročito nakon što dobijete potomstvo. Međutim, današnje klinke menjaju frajere na nedeljnom novu, pa nije ni čudo što kada uđu u brak ne mogu da se oslobode te navike i što dolazi do sve većeg broja razvoda", rekao je glumac pre nekoliko godina u jednom intervjuu.

"Nema tu velike filozofije, neko vam odgovara ili ne odgovara. Kada se sa nekim nađete onda je potpuno prirodno da razmišljate o braku i o tome da provedete život zajedno".

Kako se Mikica nosila sa njegovom popularnošću.

"To nije lako ni meni, a pogotovo je teško za nju. Međutim, imam sreću da je moja supruga vrlo brzo shvatila da su to samo vesti koje prodaju novine i da im ne treba pridavati pažnju. Tako se često dešava da neistine koje se pišu o meni mnogo teže padnu meni nego njoj. Mnogo je češći bio slučaj da me ona teši kada se objavi neka glupost, koja je sastavni deo mog posla, a zbog kojih često patim".

Bekjarev je svojevremeno priznao da je njegova supuga ljubomorna u granicama normale.

"Moja žena je ljubomorna u onoj normalnoj dozi kada se neko voli. Ništa preterano. Poverenje i želja za očuvanje porodice su nešto što održava brak, pa takav je slučaj bio i sa nama".

On je jednom prilikom rekao da često sluša ženu kada je reč o modi.

"Moja žena tvrdi da nemam ukusa, kada želim da budem pristojno odeven uvek poslušam nju. To se retko dešava jer ja uglavnom nisam poslušan. U modnom kontekstu je još i poslušam, za razliku od drugih segmenata života. Mislim da ima mngoo ukusa i da o modi zna mnogo. Ja nju savetujem isključivo oko kuhinje. Ja joj kažem šta volim i da mi to napravi (smeh)".

Bekjarev se bavio i pedagoškim radom, a ljubav prema glumi nije ga napuštala do kraja.

"Ponuđeno mi je da igram u tri filma i dve serije, ali dok ne počnem da radim, iskustvo me je naučilo da ne pričam o tome. Godinama sam u penziji, ali radim više nego ikada. Mislim da ću raditi dok mrdam, ali mislim da je to sudbina svakog glumca i velika je sreća da ljudi traže moje programe i predstave u kojima igram. Ne mogu da se požalim", izjavio je 2018. emisiji "Magazin IN".

Glumac nije krio da on i Mikica žale što imaju samo jednog sina. da žali što on i supruga imaju samo jednog sina.

"Želeli smo da budemo ponovo roditelji, dete je bilo na putu, ali je u to u vreme vladala neka epidemija i naša želja se, nažalost, nije ostvarila. Što se mene tiče, voleo bih da sam ih imao petoro. I danas umem da se našalim i kažem ženi: "Ima vremena, napraviću ja još jedno dete nekad negde", našalio se svojevremeno Bekjarev.

